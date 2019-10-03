422 مليون درهم تمويلاً من «المشرق» لـ «سند»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقع بنك المشرق اتفاقية تمويل بقيمة 422 مليون درهم مع شركة سند لتقنيات الطيران، التي توفر خدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات ومحركات الطائرات، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار.

وقال بنك المشرق في بيان، أمس، إن "سند" ستوظف التمويل في تنفيذ خطط التوسع العالمية التي تعكف الشركة على تنفيذها من خلال استقطاب شركات طيران عالمية، بدءاً من آسيا وحتى أمريكا الجنوبية، إلى أبوظبي للاستفادة من خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها من شركات صناعة المحركات العالمية، بما في ذلك شركة رولز رويس التي أبرمت معها الشركة مؤخراً اتفاقية بقيمة 23 مليار درهم.