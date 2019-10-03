منح الترخيص 500 في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أنها منحت، أمس، الترخيص رقم 500 ضمن قائمة المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم الخدمات المالية من وفي مركز دبي المالي العالمي. وقالت السلطة في بيان، إنها منحت الترخيص الجديد لـ «بنك كوتاك ماهيندرا» من الهند ليحمل الرقم خمسمئة على قائمة المؤسسات المالية المرخصة، حيث سيقدم البنك مجموعة متكاملة من الأنشطة المصرفية التجارية. وقال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة السلطة، إن هذا الإنجاز بالغ الأهمية في تطوّر المركز في عامه الخامس عشر، ويعزز مكانته كمركز عالمي رائد.

وأضاف أنه في غاية التناسب أن تكون المؤسسة المالية المرخصة رقم خمسمئة هي أحد البنوك الرائدة في الهند، والممنوحة رخصة من الفئة الأولى. ومن العوامل المهمة للنمو في مركز دبي المالي العالمي في السنوات الأخيرة الحجم المتنامي للأعمال التجارية من آسيا، بما في ذلك الصين.