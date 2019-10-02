بورصة دبي للسلع تحطم رقمها القياسي

المصدر: دبي ـ البيان

واصلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القياسي هذا العام، حيث سجلت أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ تأسيسها مع تداول أكثر من 7.98 ملايين عقد خلال الربع الثالث من عام 2019، من ضمنها أكثر من 2.37 مليون عقد جرى تداولها في سبتمبر بقيمة 41 مليار دولار أمريكي.

كما سجّلت البورصة معدل اهتمام مفتوح شهري بلغ 410.847 عقدًا خلال سبتمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016. ووصل متوسط حجم التداول اليومي في سبتمبر إلى 112.988 عقداً في اليوم، بزيادة 20% على أساس سنوي.

ويعود النجاح الذي تم تحقيقه الشهر الماضي بشكل أساسي إلى مجموعة منتجات الروبية الهندية في بورصة دبي للذهب والسلع. وبناء على النجاحات القياسية التي حققتها في أغسطس، سجلت عقود كوانتو الروبية الهندية الآجلة الأداء الأفضل من جديد، حيث اختتم مؤشر أسعار زوج عملات الروبية الهندية/الدولار الربع الأخير من يوليو إلى سبتمبر بتداول أكثر من 3.78 ملايين عقد. كما سجلت عقود الروبية الهندية المصغرة الآجلة أداء قويًا أيضًا، مع أعلى معدل اهتمام مفتوح على أساس شهري بواقع 122.003عقود.

وشهدت البورصة أيضًا زيادة كبيرة في محفظة منتجات الطاقة الشهر الماضي، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نموًا سنويًا بنسبة 154٪ و121٪ على التوالي. وفي الوقت نفسه، سجل متوسط حجم التداول اليومي لمنتج «عقد الذهب الآجل» الرائد في البورصة نموًا بنسبة 12٪ على أساس شهري خلال سبتمبر.