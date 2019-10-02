إحصاء 7422 حساباً جديداً في «سوق دبي المالي» خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 7422 حساباً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد الحسابات خلال شهر سبتمبر الماضي وحده نحو 888 حساباً جديداً بزيادة قدرها 35.2% مقارنة بنحو 657 حساباً في سبتمبر 2018، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت شركة «الصفوة مباشر» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة الشهر الماضي بواقع 282 حساباً، فيما جاءت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» في المركز الثاني بعدد حسابات 98، ثم «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» بنحو 68 حساباً يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 66 حساباً.

فيما جاء «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» خامساً بنحو 44 حساباً، يليه «مينا كورب للخدمات المالية» 38 حساباً، ثم «أرقام سيكيورتيز» 33 حساباً، و«الرمز كابيتال» 30 حساباً و26 حساباً لــ «الضمان للأوراق المالية».

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها حالياً 34 شركة، أكثر من 102.29 ألف صفقة الشهر الماضي بعد التداول على 6.33 مليارات سهم بقيمة 10.5 مليارات درهم، وذلك في مقابل 100.8 ألف صفقة من خلال تداول 8.92 مليارات سهم بقيمة 9.06 مليارات درهم خلال سبتمبر 2018.