10 شركات وساطة تستحوذ على 79 % من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 34 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 79% أو ما يعادل 8.3 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في سبتمبر الماضي البالغة نحو 10.5 مليارات درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 2.3 مليار درهم ما يعادل 21.84%، وجاءت «أرقام سيكيورتيز» في المرتبة الثانية بحوالي 1.2 مليار درهم بنسبة 10.6% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «شعاع للأوراق المالية» بنحو 1.09 مليار درهم بنسبة 10.4%، تلتها «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 718.5 مليون درهم بنسبة 6.81%.