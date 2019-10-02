«أسبوع المستثمر العالمي» يركز على دور المعرفة في تعزيز الاستقرار المالي

المصدر: أبوظبي- البيان

تم أمس قرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إيذاناً بمشاركة السوق مع هيئة الأوراق المالية في فعاليات النسخة الثالثة من «أسبوع المستثمر العالمي2019» وقام الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وخليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بالإنابة بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة والسوق بالإعلان عن انطلاق فعاليات المبادرة حيث تم إجراء لقاءات مع المستثمرين وتوزيع مطبوعات تركز على حقوق المستثمرين.

ويهدف الحدث إلى التأكيد على دور المعرفة المالية في تعزيز الاستقرار المالي لدى الافراد ورفع المستوى الثقافي لتعزيز الاتصالات وتوفير المزيد من الخدمات للمستثمرين والتعريف بالمبادرات المتخذة لتنمية الوعي الاستثماري مثل ورش العمل المتخصصة التي ينظمها سوق أبوظبي لرفع وعي المواطنين والمقيمين في ثقافة الادخار والاستثمار في الأوراق المالية.