114 ألف مستخدم للخدمات الذكية والإلكترونية في سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

يُلقي سوق دبي المالي الضوء على مجموعة متنوعة من خدماته الذكية الجديدة والمطورة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات أسبوع جيتكس، ويتيح السوق للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والتطبيقات الذكية التي تُمكن كل فئات المتعاملين من مستثمرين وشركات وساطة وشركات مدرجة وغيرهم من متابعة استثماراتهم أولاً بأول وإنجاز معاملاتهم أينما كانوا ووقتما شاؤوا.

ويشارك السوق ضمن جناح حكومة دبي الذكية، حيث سيقوم فريق من المسؤولين والمختصين في السوق بشرح خدماته الذكية لرواد المعرض. وتستقطب التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي اهتماماً متزايداً، حيث يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين ضمن تلك التطبيقات حالياً 114 ألف مستخدم.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «نجح السوق في تطوير منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية البورصة الذكية، وتشمل خدماتنا الذكية التي سيتم عرضها، المنصة المتكاملة الأولى من نوعها بين الأسواق العالمية لتوزيع الأرباح النقدية الخاصة بالشركات المدرجة، التطبيقات الذكية لخدمات المستثمرين التي جعلت إنجاز معاملاتهم في السوق في متناولهم عبر الهاتف، والخدمات المتطورة لإدارة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة وإنجاز التصويت الإلكتروني باستخدام تقنيات بلوك تشين، وخدمات بث بيانات السوق وشاشة الأسعار من خلال التطبيقات الذكية، وكذلك تطبيق علاقات المستثمرين لشركة سوق دبي المالي».

ويستعرض السوق أحدث مقومات منصته المتكاملة لتوزيع الأرباح النقدية الخاصة بالشركات المدرجة، كما يقدم تطبيقه الجديد الذي يتيح لمستخدمي بطاقه «آيفستر» مستويات فائقة من التحكم بمعاملاتها.

ويكرّم السوق شركات الوساطة العاملة في السوق الأنشط في مجال التداول عبر الهواتف الذكية.

كما ينظم السوق مسابقة الأسهم، حيث يمكنهم التسجيل بجناح السوق وخوض تجربة افتراضية للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق خلال ساعات التداول المعتمدة، ويحصل الفائزون في المسابقة ممن يحققون أعلى العوائد الاستثمارية على هواتف آيفون 11.