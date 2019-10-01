الأسواق تتحرك عرضياً .. وتحسن نسبي للسيولة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية التحرك بشكل عرضي في ختام جلسة أمس، في ظل ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة، لا سيما مع قرب انطلاق موسم إعلان الشركات عن أرباحها الفصلية للربع الثالث.

وارتفع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.02% عند مستوى 2781 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات الاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.33% إلى 5057.31 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والتأمين والصناعة فقط. وتحسنت مستويات السيولة نسبياً مع وصولها إلى 241 مليون درهم، منها 94.6 مليون درهم في دبي، و146.3 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 112.4 مليون سهم، موزعة بواقع 65.7 مليون سهم في دبي، و46.7 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 1.46% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 2.38%، و«سوق دبي المالي» 0.35%، فيما تراجع «شعاع كابيتال» 4.27%، وزاد قطاع النقل 0.9% مع ارتفاع سهم «العربية للطيران» 3.31%، و«الخليج للملاحة» 0.14%، في مقابل تراجع «أرامكس» 0.74%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار 0.38% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.43%، و«الاتحاد العقارية» 0.97%، و«داماك» 4.08%، و«ديار» 1.8%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.48%، و«أرابتك» 2.94%، ونزل قطاع البنوك هامشياً 0.09% نتيجة انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.38%، فيما ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.19%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 19.24 مليون درهم، مغلقاً عند 4.61 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 14.75 مليون درهم، ليغلق عند 5.25 دراهم، ثم سهم «العربية للطيران»، بسيولة 13.75 مليون درهم، ليقفل عند 1.25 درهم. وحقق سهم «الاستشارية المالية» أكبر وتيرة صعود بنسبة 4.62% وأغلق عند 0.68 درهم، فيما كان «شعاع كابيتال»، الأكثر تراجعاً بنسبة 4.27% وأغلق عند 0.942 درهم.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.9% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.05%، و«أبوظبي التجاري» 1%، مع استقرار «أبوظبي الإسلامي». فيما ارتفع العقار 0.15% بعد استقرار «الدار»، وارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 2.26%. وزاد قطاع الاتصالات 0.86% بدعم ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الطاقة 0.37% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.63%، و«أدنوك للتوزيع» 0.75%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.94% نتيجة ارتفاع سهم «الواحة كابيتال» 1.98%، برغم تراجع «إشراق» 1%.

وهيمن «الدار» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 38.35 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 2.09 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 28.4 مليوناً، مغلقاً عند 7.86 دراهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بـ20 مليوناً، ليغلق عند 15.04 درهماً. وسجل «طيران أبوظبي» أكبر ارتفاع 5.17% مغلقاً عند 3.05 دراهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً متراجعاً 4.33% ليصل عند 2.43 درهم.

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 20.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 20.6 مليون درهم، منها 5.4 ملايين درهم للعرب، و2.18 مليون درهم للخليجيين، و13 مليون درهم للأجانب.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 4 ملايين درهم، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 1.3 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد، نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 1.3 مليون درهم، ونحو البيع بدبي، بصافي استثمار 4 ملايين درهم.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن للمساهمين في الشركة المدرجة الحق في المطالبة بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة أو اتخاذ ما يلزم إزاء هذه القرارات إذا كانت ليست في صالح الشركة أو لصالح فئة معينة من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة، بشرط أن تمثل أسهم المستثمر وأسهم المطالبين معاً بوقف ذلك القرار (5%) على الأقل من أسهم الشركة.

إفصاحات

اعتمد مجلس إدارة «أورينت للتأمين» الإجراءات المتبعة لسير العمليات التشغيلية، بما في ذلك خطة عمل التسعير في منتصف العام الحالي.

قام مصرف السلام ــ البحريني بشراء 397 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي لترتفع أسهم الخزينة من 51.25 مليوناً إلى 51.65 مليوناً.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 5% للمساهمين المالكين لأسهم الشركة وتسجيلها في محافظهم الاستثمارية لدى الأعضاء وإدارة المقاصة.

كشفت «دانة غاز» عن شرائها 500 ألف سهم من أسهمها، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

أقر مجلس إدارة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» تأجيل استعراض الخطة الاستراتيجية المحدثة لعام 2019 -2021 لاجتماع مجلس الإدارة القادم.

تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، الذي كان مزمع عقده، أول من أمس، لعدم اكتمال النصاب.