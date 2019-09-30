سوق دبي يحتفل ببدء «أسبوع المستثمر العالمي»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس من قاعة التداول بسوق دبي المالي فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2019» بالأسواق المالية بدولة الإمارات؛ حيث قام كل من د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، بقرع الجرس بمصاحبة عدد من مسؤولي الهيئة والسوق، وذلك إيذاناً ببدء فعاليات الأسبوع الذي تشارك فيه الهيئة وكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع بشكل مشترك.

وعقب قرع جرس التداول قام د. عبيد الزعابي - بمشاركة عدد من مديري الهيئة - بإجراء مقابلات مفتوحة مع المستثمرين الموجودين بقاعة التداول والاستماع إليهم والرد على الاستفسارات ومناقشة المقترحات التي تم طرحها، وذلك تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بانتقال كبار المسؤولين إلى مواقع الحدث والالتقاء بالجمهور والتعرف على احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

وقال د. عبيد الزعابي إن «فعاليات الأسبوع تهدف إلى تعزيز ثقافة المستثمرين، وخصوصاً فيما يتعلق بترسيخ مفاهيم حقوق المستثمرين والحفاظ على حقوقهم عبر تضافر جهود كافة الجهات المشرفة على قطاع أسواق الأوراق المالية والسلع في الدول الأعضاء في منظمة»أيوسكو«، وتوظيف مختلف وسائل الاتصال والقنوات الإعلامية والوسائط الرقمية لتعزيز الثقافة الاستثمارية والتعريف بالدور المنوط بالهيئات الرقابية والأسواق المالية في حماية المستثمرين».

تفاعل مع المبادرة

وقال عيسى كاظم: «في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق استراتيجية سوق دبي المالي للاستدامة 2025، ومساهمة السوق النشطة في دعم أهداف التنمية المستدامة عالمياً، يسعدنا أن نكون أولى البورصات العالمية التي تدشن هذه السلسلة من احتفاليات قرع الجرس ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2019.

إننا ملتزمون دوماً بمد جسور التعاون مع كافة الهيئات الدولية المعنية وفي مقدمتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أيوسكو IOSCO واتحاد البورصات العالمية، بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.

إن التفاعل مع هذه المبادرة يعكس حرص كافة الأطراف على تضافر الجهود في سياق جهد عالمي يرمي إلى تعزيز أنشطة توعية المستثمرين ونشر المعرفة المالية فيما بينهم وتعميق ثقافتهم الاستثمارية».

أنشطة تثقيفية

تتضمن فعاليات الأسبوع - التي تتم بالتعاون والتنسيق مع كل من السوقين الماليين - أنشطة تثقيفية تركز على حماية حقوق المستثمرين تشمل تنظيم ورشتين توعويتين يوم الأربعاء المقبل تتوجه لفئة الشباب وطلبة الجامعات الأولى بعنوان «الشباب مستقبل الأوراق المالية» والثانية عن «حقوق المستثمرين»، يلقيها خبراء متخصصون في تشريعات الأسواق المالية، كما تطلق الهيئة في اليوم الأول من الحملة مسابقة توعية يومية لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، تدور أسئلتها حول الدليل التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان «دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية».