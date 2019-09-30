سيولة الأسهم تنخفض دون 100 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، في ظل أداء عرضي، وسط غياب المحفزات وشح السيولة مع انخفاضها دون 100 مليون درهم للمرة الأولى منذ أشهر عدة، في وقت مالت تداولات المستثمرين الأجانب والمؤسسات نحو البيع.

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.09% ليغلق عند 5074.17 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والتأمين والطاقة والصناعة، فيما هبط سوق دبي بنسبة 0.63% عند مستوى 2780.54 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والسلع والنقل والاستثمار.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 87 مليون درهم، منها 42.6 مليون درهم في دبي، و44.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 73.17 مليون سهم، موزعة بواقع 47.3 مليون سهم في دبي، و25.87 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 1484 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.95% مع نزول «إعمار العقارية» 0.64%، و«إعمار للتطوير» 1.46%، و«إعمار مولز» 2.08%، و«الاتحاد العقارية» 1.27%، و«داماك» 0.22%، و«أرابتك» 2.3%. وتراجع أيضاً قطاع البنوك 0.41% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.95%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني». وتراجع قطاع الاستثمار 0.31% بضغط هبوط «سوق دبي المالي» 1.39%، فيما استقر «شعاع كابيتال»، و«دبي للاستثمار».

وهبط قطاع النقل 1.59% على أثر تراجع «العربية للطيران» 1.63%، و«أرامكس» 1.46%، و«الخليج للملاحة» 2.71%. وهيمن «جي إف إتش» على النشاط جاذباً سيولة بقيمة 7.7 ملايين درهم، ليرتفع بنسبة 1.03% إلى 0.884 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة 7.4 ملايين درهم ليغلق عند 4.63 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 5 ملايين درهم، ليقفل عند 5.24 دراهم. وحقق سهم «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 8.91% إلى 0.22 درهم، فيما كان «الصفوة مباشر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.65% إلى 0.23 درهم.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.31% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.53%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.13%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%. وصعد قطاع الطاقة هامشياً 0.08% على أثر ارتفاع «دانة غاز» 0.53%، و«طاقة» 1.2%، فيما هبط «أدنوك للتوزيع» 1.12%.

ونزل قطاع العقار 1.35% مع هبوط «الدار» 1.42%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.45%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما انزلق قطاع الاستثمار 1.38% نتيجة تراجع «إشراق» 0.5%، و«الواحة كابيتال» 1.94%.

وتصدر «الدار» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 11 مليون درهم، ليغلق عند 2.09 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات 9.14 ملايين درهم، ليقفل عند 15.2 درهماً، ثم «دانة غاز» بتداولات 6 ملايين درهم، ليصل عند 0.95 درهم. وسجل سهم «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 3.68% إلى 0.48 درهم، فيما كان «التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.75 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 18 مليون درهم، منها 16.95 مليون درهم للمواطنين، ومليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 18 مليون درهم، منها 216 ألف درهم للعرب، و17.7 مليون درهم للأجانب.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 10 ملايين درهم، منها 7.5 ملايين درهم في دبي، و2.5 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 10 ملايين درهم، منها 7.5 ملايين درهم في دبي، و2.5 مليون درهم في أبوظبي.

0.19 %

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.19% أو ما يعادل 5.94 نقاط ليغلق عند 3163.53 نقطة بعد التداول على 133.4 ألف سهم بقيمة 189.1 ألف دولار من خلال 27 عملية.