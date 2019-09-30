«بلومبيرغ» تبحث بأبوظبي دور المنطقة في الاقتصاد العالمي وحركة الأسواق

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف أبوظبي الأربعاء المقبل النسخة الأولى من منتدى بلومبيرغ لأسواق رأس المال، والذي تنظمه شركة بلومبيرغ أل بي ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية، ويجمع المنتدى كوكبة من قادة القطاع المالي والحكومي من دولة الإمارات وخارجها، ويركز المنتدى على الدور المهم الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي، والعوامل التي تؤثر على أسواق رأس المال في المنطقة.

وقال مايكل ر. بلومبيرغ، مؤسس شركة بلومبيرغ أل بي ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية: «تواجه أسواق رأس المال العالمية تحديات معقدة، تتنوع بين الحروب التجارية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، إلى المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ. ويعتبر الحوار بين قادة القطاعين العام والخاص حاجة ملحة بالنسبة للأسواق المالية التي تحقق نتائج قوية ومستقرة. وباعتبارها أحد اللاعبين المؤثرين في الاقتصاد العالمي، تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في صياغة هذه المحادثات».

تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، ونخبة عالمية.