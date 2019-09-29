أسهم 52 شركة تحفّز على الاستثمار

المصدر: دبي – عمرو عادل

أظهر مسح لـ«البيان الاقتصادي» تداول 52 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين دون قيمتها الاسمية تحت مستوى الدرهم، ما يشكّل فرصة مثالية للاستثمار. وبحسب المسح الذي جاء استناداً لتحركات أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوقين بنهاية جلسة الخميس الماضي، فإن الأسهم المتداولة دون الدرهم تشكّل 38.2% من إجمالي الأسهم المدرجة وعددها 136 شركة، متضمنة أسهم الإدراج المزدوج والشركات الخاصة.

وجاءت أكثر الشركات دون مستوى الدرهم في سوق دبي بنحو 29 شركة من إجمالي 67 مدرجة فيما بلغ عددهم في سوق أبوظبي 23 سهماً من إجمالي 69 شركة وتراوحت الأسهم تحت الدرهم بين 0.119 درهم و0.984 درهم، وجاء 24 سهماً منها دون الـ 50 فلساً.

قطاع الاستثمار

وتصدّر قطاع الاستثمار والخدمات المالية في السوقين الأكبر من حيث عدد شركات دون الدرهم بنحو 12 شركة تلاه قطاع التأمين بـ 9 شركات ووقعت 6 شركات عقارية و6 مصارف دون الدرهم.

وسجل سهم الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو» المدرج في سوق دبي والموقوف عن التداول منذ فبراير الماضي أدنى سعر في السوقين عند 0.119 درهم، فيما جاء سهم الخزنة للتأمين الأدنى في سوق أبوظبي عند 0.25 درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي بلغ سعر سهم شعاع كابيتال 0.98 درهم، والرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير 0.958 ومصرف عجمان 0.92 وأمانات القابضة 0.919 درهم، وداماك 0.909 درهم، وسوق دبي المالي 0.864 ومصرف السلام - البحرين 0.87 وجي إف اتش المالية 0.875 درهم والوطنية الدولية القابضة 0.849 درهم والخليج للملاحة القابضة 0.739 درهم، والفردوس القابضة 0.70 درهم، والاستشارات المالية الدولية 0.65 درهم و«سلامة» للتأمين 0.645 ودار التكافل 0.61 درهم.

وبلغ سهم المصرف الخليجي التجاري 0.49 درهم، ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» 0.44 درهم، ومجموعة السلام القابضة 0.42 درهم ودريك آند سكل إنترناشيونال الموقوف عن التداول منذ 14 نوفمبر 2018 عند 0.37 وديار للتطوير 0.33 والاتحاد العقارية 0.314 وأملاك للتمويل 0.29 وماركة 0.275 الموقوف من مايو 2018 والإثمار القابضة 0.242 والصفوة مباشر 0.259 ودي إكس بي إنترتينمنتس 0.211 واكتتاب القابضة 0.196 وآن ديجيتال سيرفسس القابضة والمدينة للتمويل والاستثمار 0.202 درهم لكلا منهما.سوق أبوظبي

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي بلغ سعر سهم أم القيوين للاستثمارات العامة 0.955 درهم، ودانة غاز 0.945 والقدرة القابضة 0.90 ومجموعة الشارقة 0.89 درهم والاتحاد للتأمين 0.87 ودار التأمين 0.85 والبنك التجاري الدولي 0.83 وبنك الشارقة 0.823 وميثاق للتأمين التكافلي وأسمنت رأس الخيمة 0.80 درهم لكل منهما وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 0.751 وأسمنت الخليج 0.725 درهم.وبلغ سهم الوطنية للتكافل 0.70 درهم وميثاق للتأمين التكافلي 0.69 وأسمنت الخليج 0.68 وعُمان والإمارات للاستثمار القابضة 0.50 وأركان لمواد البناء 0.462 ورأس الخيمة العقارية 0.445 ومنازل العقارية 0.42 درهم وإشراق للاستثمار 0.402 و«بلدكو» 0.40 درهم.