الأسهم المحلية تترقب نتائج الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية في وقت غابت فيه المحفزات في ظل حالة الترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لنتائج الربع الثالث.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.76% متخلياً عن نقطة الدعم 2800 نقطة، ليغلق عند مستوى 2798.21 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار، في مقابل ارتفاع الاستثمار والنقل، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 1.08% عند مستوى 5069.41 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

وانخفضت مستويات السيولة بنحو ملحوظ خلال الأسبوع الماضي لتصل عند 1.2 مليار درهم، منها 720.57 مليون درهم في دبي، و486.3 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 745.5 مليون سهم، موزعة بواقع 577.57 مليون سهم في دبي، و168 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 15.98 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 85.13 مليون درهم، منها 11.3 مليون درهم للعرب، و5.46 ملايين درهم للخليجيين، و68.3 مليون درهم للمواطنين، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو البيع، بصافي استثمار 85.13 مليون درهم. واتجهت المؤسسات والمحافظ نحو التسييل، بصافي استثمار 44.8 مليون درهم موزعة بواقع 20.6 مليون درهم في أبوظبي، و20.2 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 44.8 مليون درهم، منها 24.6 مليون درهم في أبوظبي، و20.2 مليون درهم في دبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 2.2% مع هبوط «إعمار العقارية» 3.92%، و«إعمار للتطوير» 1.2%، و«الإتحاد العقارية» 0.95%، و«داماك» 0.11%، في وقت ارتفع «أرابتك» 6.75%، و«ديار» 3.1%. ونزل قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.03% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.76%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 1.93%.

في المقابل ارتفع قطاع الاستثمار 0.24% مع صعود «سوق دبي المالي» 0.47%، و«شعاع كابيتال» 1.97%، فيما استقر «دبي للإستثمار». وزاد قطاع النقل 0.93% على أثر ارتفاع «العربية للطيران» 0.82%، و«أرامكس» 1.49% مقابل انخفاض «الخليج للملاحة» 3.78%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 141.5مليون درهم، ليغلق عند 13 درهماً، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 125.78 مليون درهم، ليصل عند 4.66 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 115.6 مليون درهم، ليصل عند 5.29 دراهم.

وحقق سهم «أرابتك» أكبر ارتفاع بنسبة 6.75% إلى 1.74 درهم، تلاه سهم «أمانات» 5.15% إلى 0.919 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.85% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.92%، و«أبوظبي التجاري» 1.73%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 2%. وتراجع قطاع الاتصالات 2.38% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

في المقابل، زاد قطاع الطاقة 0.31% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 2.29%، في مقابل نزول «دانة غاز» 0.21%، و«طاقة» 2.34%.

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم خلال الأسبوع الماضي على أسهم «ديار»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«العربية للطيران».

فيما تركزت مبيعات المستثمرين الأجانب على أسهم شركات «دانة غاز»، و«إعمار العقارية»، و«أدنوك للتوزيع».