مكاسب البنوك والاستثمار تدعم تماسك سوق دبي

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

عززت مكاسب أسهم البنوك والاستثمار من تماسك سوق دبي في ختام تداولات، أمس، أمام عمليات بيع من قبل الأجانب والمؤسسات، استهدفت أسهم العقار التي ضغطت بدورها على سوق العاصمة إلى جانب أسهم المصارف والاتصالات، في وقت بقيت السيولة دون 300 مليون درهم وسط غياب للمحفزات وقوى الدفع المحركة لمعنويات المستثمرين. وانخفض سوق دبي بنسبة 0.15% أو ما يعادل 4.14 نقاط ليغلق عند 2798.21 نقطة بضغط رئيسي من هبوط أسهم العقار رغم ارتفاع البنوك والاستثمار، فيما فقد سوق العاصمة نحو 19.04 نقطة أو 0.37% ليقفل عند 5069.42 نقاط مع تراجع قطاعات البنوك والاتصالات والعقار. وبقيت سيولة الأسهم تراوح مكانها مع بلوغها 267.8 مليون درهم موزعة بواقع 164.9 مليوناً في دبي و102.8 مليون في أبوظبي وجرى التداول على 107.3 ملايين سهم منها 77.8 مليوناً في دبي و29.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3487 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.89% مع تراجع أسهم «إعمار العقارية» 1.695 و«إعمار للتطوير» 0.72% و«الاتحاد العقارية» 0.63% فيما ارتفع «أرابتك» 1.75% و«إعمار مولز» 0.52%. بالعكس، صعد قطاع البنوك بنسبة 0.08% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.19%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير. وزاد قطاع الاستثمار 0.44% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.19% و«شعاع» 2.5%، وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.58% على أثر مكاسب «الخليج للملاحة» 3.5% و«أرامكس» 0.74%، فيما استقر «العربية للطيران» دون تغيير. وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 57.6 مليون درهم ليغلق عند 4.66 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 30.3 مليون درهم، ليقفل مستقراً عند 13 درهماً، يليه «دبي الإسلامي» جاذباً سيولة بنحو 25.8 مليون درهم ليصل عند 5.29 دراهم. وحقق «الخليج للملاحة» أكبر نسبة ارتفاع ليغلق عند 0.73 درهم، فيما كان «المدينة» الأكثر انخفاضاً بنحو 2.89% إلى 0.2 درهم.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.45% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي التجاري» 1.49% فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.39%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.73% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع العقار 0.04% مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.67%. وصعد قطاع الطاقة 0.62% على أثر ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.13% و«طاقة» 4.31%، فيما انخفاض «دانة غاز» 0.53%، وصعد قطاع الاستثمار بنحو 1.64% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 3%، فيما انخفض «إشراق» 0.25%.

إفصاحات

أعلنت شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» تعيين عوض عبدالله حسن مديراً للرقابة الداخلية والمكلف أيضا بمهام ضابط الامتثال ومقرر لمجلس الإدارة بالشركة.

بحث مجلس إدارة «دانة» في اجتماعه أول من أمس بعض فرص الأعمال المعروضة من قبل الإدارة، كما ناقش تقريراً عن خطط تمويل الشركة وفرضيات الميزانية، وتقريراً تقدم عن سير عملية شراء الشركة لأسهمها.

وافق مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات ـ تأمين على استقالة محمد الهواري من منصبه كعضو منتدب لإدارة الشركة اعتباراً من 23 سبتمبر، مع العلم بأنه سيبقى بمنصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، فيما وافق على تعيين وائل الشريف بمنصب الرئيس التنفيذي شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرسمية.