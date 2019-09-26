وزارة المالية تعقد ورشة للتعريف بنظام الشاشات الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية لدفع عجلة التحول الرقمي في الدولة، عقدت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل للجهات الاتحادية للتعريف بنظام الشاشات الذكية.

وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. حضر ورشة العمل عدد من مسؤولي وزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والصناعة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووكالة الإمارات للفضاء والمجلس الوطني للإعلام.

وقدم فريق عمل وزارة المالية نبذة عن مسيرة الوزارة الاستباقية في مواكبة الثورة الرقمية وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قبل أن يتم تعريف الحضور بنظام التقارير الذكية (تابلو) واستخداماته المتعددة في وزارة المالية، إضافة إلى استعراض شاشة التقارير الذكية.

وأشارت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، إلى حرص الوزارة على دعم مسيرة التحول الرقمي واعتماد المبادرات الذكية من خلال تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الهيئات والجهات الاتحادية وبما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تمثل المرحلة التالية للحكومة الذكية.