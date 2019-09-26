سهما «أبوظبي الأول» و«التجاري» يستحوذان على 53 % من سيولة أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مستمدة الدعم بشكل رئيسي من أسهم البنوك، ليربح سوق أبوظبي نحو 779 مليون درهم، فيما انخفض سوق دبي هامشياً بضغط من أسهم العقار والاستثمار، بينما بقيت مستويات السيولة تراوح مكانها مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.24% إلى مستوى 5088.45 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة، فيما انخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.04% ليغلق عند 2802.35 نقطة، مع نزول أسهم العقار والاستثمار والخدمات والسلع والتأمين والاتصالات.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 225.7 مليون درهم، منها 112.7 مليون درهم في دبي، و113 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 132.5 مليون سهم، موزعة بواقع 95.8 مليون سهم في دبي، و36.7 مليون سهم في أبوظبي.

واستحوذ سهما «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» على أكثر من نصف سيولة سوق أبوظبي بواقع 53% بعدما استقطبا سيولة بقيمة 32.8 مليون درهم و27.45 مليون درهم على التوالي، بينما في دبي استحوذت أسهم «جي أف اتش» و«دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» على 49% من سيولة السوق.

سوق دبي

جاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.1% بعد هبوط «إعمار العقارية» 0.63%، و«داماك» 1.32%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.97%، و«إعمار مولز» 1.6%، و«أرابتك» 2.4%. وهبط قطاع الاستثمار 0.53% بعد هبوط سهم «دبي للاستثمار» 0.79%.

وذلك أمام ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.11%، واستقرار «شعاع كابيتال». فيما ارتفع قطاع البنوك 0.23% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.76%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير. كما ارتفع قطاع النقل 0.69% بعد ارتفاع سهم «العربية للطيران» 0.82%، و«أرامكس» 1%.

وهيمن «جي إف إتش» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 20.7 مليون درهم، وتراجع 1.25% إلى 0.87 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 18.26 مليون درهم، ليغلق عند 5.28 دراهم، ثم سهم «إعمار العقارية»، بسيولة 16.5 مليون درهم، ليقفل عند 4.74 دراهم.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.45% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.8%، و«أبوظبي التجاري» 0.12%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.61% بدعم صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة 0.23% مع صعود «دانة غاز» 0.74%. فيما انخفض قطاع العقار بنسبة 1.4% مع هبوط «الدار» 1.4%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.54%. كما نزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.15% مع هبوط «إشراق» 1.71%، و«الواحة كابيتال» 1%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 32.84 مليون درهم، ليغلق عند 15.18 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 27.45 مليون درهم، ليقفل عند 0.07 درهم، ثم «الدار» بسيولة 17 مليون درهم، ليصل إلى 2.12 درهم.

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إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أسواق المال إلى ضرورة ممارسة حقوقهم بمناقشة القوائم المالية، والحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارســة حق التصويت والمصادقة على القرارات.