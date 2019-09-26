«الإمارات الإسلامي» يوفر خيار التحويل الديناميكي للعملات لمتعاملي «فيزا»

المصدر: دبي- البيان

أصبح «الإمارات الإسلامي» أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم لزوار الدولة خيار إجراء التحويل الديناميكي للعملات على سحوباتهم النقدية باستخدام بطاقة «فيزا Visa»، في أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة له في أنحاء الدولة.

وبذلك، أصبح بمقدور حاملي بطاقات فيزا الصادرة خارج دولة الإمارات، رؤية المبلغ الناتج عن التحويل والرسوم المترتبة عليه بدقة، وبعملة بلادهم، قبل إجراء أي سحب نقدي. وتأتي الخدمة مدعومة بحل التحويل الديناميكي للعملات، الذي توفره «بلانيت»، ويغطي أكثر من 130 عملة أجنبية، وستقوم «نتورك إنترناشيونال»، بإدخاله على شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة للإمارات الإسلامي في أرجاء الدولة.