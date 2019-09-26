«الفجيرة الوطني» يصدر سندات بـ 350 مليون دولار

نجح بنك الفجيرة الوطني في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن شريحة الشق الأول بقيمة 350 مليون دولار بعائد ثابت عند 5.875% وهو أول إصدار للبنك في أسواق رأس المال الدولية.

وأوضح البنك أن الغرض من الإصدار هو تقوية وتحسين قاعدة رأس مال البنك لتعزيز نسبة الشق الأول من رأس المال وتنويع رأس مال البنك وقاعدة المستثمرين.

وقامت «اتش اس بي سي القابضة» بدور الوكيل الهيكلي في العرض، وتولى دور المدراء المشتركين والحسابات الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، واتش اس بي سي، وجي مورغان، وستاندرد تشارترد. وتم تخصيص دفتر الطلبات النهائي، والذي تجاوز 1.5 مليار دولار، للمستثمرين من جميع أنحاء المنطقة بنسبة 58% وآسيا 22% وأوروبا 10% والمملكة المتحدة 10%. أبوظبي ـ البيان