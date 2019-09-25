سهم «الاتحاد العقارية» يجتذب 25 % من سيولة سوق دبي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تماسك سوق أبوظبي في ختام تداولات أمس، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك التي ضغطت إلى جانب العقار والاستثمار على أسهم سوق دبي إثر تضرر معنويات المستثمرين سلباً بعد الشائعات المتداولة بشأن «الاتحاد العقارية» وهو ما نفته الشركة.

ونشطت التداولات على سهم «الاتحاد العقارية» مستقطبا 25% من سيولة سوق دبي، مع نجاحه في تقليص معظم خسائره بعدما نفت الشركة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعهدت بملاحقة مروجيها، فيما قالت هيئة الأوراق المالية إنها تتابع الموضوع عن كثب، حيث سيباشر فريق التقصي المالي عمليات التدقيق على حسابات شركة.

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.02% أو ما يعادل 1.18 نقطة ليغلق عند 5076.48 نقطة بدعم ارتفاع أسهم البنوك والطاقة، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 1.13% أو ما يوازي 31.9 نقطة ليغلق عند 2803.34 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل.

ووصلت سيولة الأسهم الكلية إلى 238.6 مليون درهم، منها 154.4 مليون درهم في دبي، و84.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 219.2 مليون سهم، موزعة بواقع 183.4 مليون سهم في دبي، و35.8 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3894 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.99% مع تراجع أسهم «إعمار العقارية» 1.24% و«داماك» 1.3% و«الاتحاد العقارية» 0.63% و«أرابتك» 0.59% و«إعمار مولز» 0.53% و«ديار» 1.46%، فيما استقر «إعمار للتطوير». ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.57% على إثر تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.26% و«دبي الإسلامي» 0.19%.

وتراجع قطاع الاستثمار بنحو 0.52% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.79% و«شعاع» 1.03%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» بنسبة 0.46%، وهيمن «الاتحاد العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 38.6 مليون درهم ليغلق عند 0.31 درهم.

ودعم تماسك سوق أبوظبي ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.26% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي التجاري» 0.5%، و«مصرف الشارقة الإسلامي» 0.84%، و«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.39%. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.3% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.32%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%.

إفصاحات

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قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء ما يعادل 380 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي لترتفع أسهم الخزينة من 49.815 مليون سهم إلى 50.195 مليوناً (2.265% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2019، فيما قرر اجتماع مجلس الإدارة في 5 نوفمبر المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

يناقش مجلس إدارة بنك الإثمار البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين في 7 نوفمبر القادم لمناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

يعقد «بنك الفجيرة الوطني» اجتماعاً في 29 سبتمبر الجاري لمراجعة أداء البنك.

يجتمع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» في 29 سبتمبر الجاري لمناقشة والموافقة على توزيع أرباح مرحلية عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019.

أعلنت شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» أن مجلس إدارتها سينعقد في 29 سبتمبر الجاري لمناقشة مستجدات العمل بشكل عام، وبحث بعض القضايا الإدارية الأخرى.

يبحث مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» في 29 سبتمبر الجاري الموافقة على الخطة الاستراتيجية المحدثة لعام 2019 ـ 2021، والموافقة على خطة مراجعة أداء وتسعير اكتتاب التأمين حتى نهاية يونيو الماضي.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة حال تحملهم أي ضرر نشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتمكنوا من تسويته ودياً مع شركة الوساطة.