نشاط «دانة غاز» تواصل شراء أسهمها

المصدر: أبوظبي ــ البيان

كشفت شركة «دانة غاز» عن شرائها 2.944 مليون سهم من أسهمها، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أن سعر الأسهم المشتراة في جلسة الاثنين الماضي بلغ 0.944 درهم للسهم في كل صفقة وبقيمة إجمالية 2.77 مليون درهم، مشيرةً إلى أن عملية الشراء تم تنفيذها من خلال الوسيط «مينا كورب».

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية يبلغ 686.27 مليون سهم. وكانت الشركة أعلنت عن شرائها مليوني سهم في جلسة الخميس الماضي بسعر 0.949 درهم.

وأغلق سهم «دانة غاز»، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.32% عند مستوى 0.94 درهم بعد التداول على 6.68 ملايين سهم بقيمة 6.34 ملايين درهم من خلال 91 عملية.