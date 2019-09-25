استثمار البنوك لأعلى مستوى بـ 384 ملياراً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت استثمارات البنوك أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 384.3 مليار درهم، ورفعت البنوك استثماراتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 51.5 مليار درهم، وبنسبة نمو 15.5%، و56 مليار درهم خلال عام من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2019 بنسبة نمو 20.4%، وهي النسبة الأعلى أيضاً في تاريخها.

وكشف إحصاءات المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أمس لشهر أغسطس عن أن البنوك زادت استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من 210.9 مليارات بنهاية ديسمبر الماضي إلى 239 ملياراً بنهاية أغسطس الماضي بزيادة 28 ملياراً، وبنمو 13.3% وعلى أساس سنوي بنمو 19.7%.

كما زادت البنوك استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 91.5 ملياراً بنهاية أغسطس مقابل 81.2 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 10.3 مليارات وبنمو 12.7% وعلى أساس سنوي بـ 19.9%، ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 10.2 مليارات بنهاية أغسطس مقابل 10.1 مليارات في ديسمبر بزيادة 100 مليون وبنسبة 1%.

كما زادت البنوك استثماراتها الأخرى إلى 43.6 ملياراً مقابل 30.6 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 13 ملياراً ونسبة 42.5% وعلى أساس سنوي 40.2%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن البنوك ضخت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 51.4 مليار درهم قروضاً في الاقتصاد الوطني محققاً نمواً في إجمالي الإقراض بنحو 3.1% على مدار الأشهر الثمانية الأولى وعلى أساس سنوي 4.6%.

وزادت البنوك قروضها للقطاع الخاص لتصل إلى تريليون و148.3 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل تريليون و130 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 18.3 مليار درهم وبنمو 1.6% وعلى أساس سنوي 2.3%.

وارتفع الإقراض الموجه لقطاع الأعمال والصناعة ليصل إلى 815.6 مليار درهم مقابل 792.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 23 مليار درهم وبنمو 2.9% وعلى أساس سنوي 4.1%، كما زادت البنوك من القروض الشخصية لتصل إلى 332.7 مليار درهم مقابل 332.5 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة 200 مليون درهم وبنسبة 1%.

وخفضت البنوك من مخصصاتها العامة لتصل إلى 34.7 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 35.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بانخفاض 900 مليون درهم وبنسبة 2.5%. وكشفت الإحصاءات عن زيادة إقراض الحكومة ليصل إلى 208.7 مليارات درهم بنهاية أغسطس مقابل 191.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 17.2 مليار درهم وبنسبة نمو 9% وعلى أساس سنوي 13%.

زيادة رأس المال والاحتياطيات

كشفت الإحصاءات عن أن البنوك زادت إجمالي رأس المال والاحتياطيات لأعلى مستوياته بنهاية أغسطس، حيث بلغ 371.6 مليار درهم مقابل 355.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 16.4 مليار درهم وبنمو 4.6% وعلى أساس سنوي 9.6%.

وزادت البنوك من شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي والتي تمثل سيولة فائضة لتصل إلى 150.2 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 138.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 12 مليار درهم وبنسبة 8.7%.