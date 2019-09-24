621 مليون درهم تعويضات «ديار» بعد الحكم على «ليمتليس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ديار للتطوير، أن مجموع المبالغ والتعويضات المنتظر سدادها بعد الحكم الصادر لصالحها من محكمة الاستئناف في الدعوى المتداولة مع شركة ليمتليس يصل إلى 621 مليون درهم.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس لسوق دبي المالي، أن مجموع المبالغ المسددة من قبلها مقابل ثمن الأراضي محل النزاع، بلغت نحو 412 مليون درهم، تمثل 50% من مجموع ثمن الأراضي التي تم شراؤها من شركة «ليمتليس».

وأكدت الشركة أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً يؤيد حكم محكمة دبي الابتدائية القاضي بفسخ اتفاقيات بيع وشراء الأراضي محل النزاع وإعادة جميع المبالغ المسددة من ثمن الأراضي، بالإضافة إلى إلزام «ليمتليس» بدفع الفائدة القانونية بمعدل 9% سنوياً على المبلغ المحكوم به والتي تعادل 148.3 مليون درهم، وذلك من تاريخ المطالبة الموافق 4 أغسطس 2015 وحتى السداد التام.

وأصدرت المحكمة حكماً على «ليمتليس» بدفع 61.11 مليون درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بديار جراء إخلالها بالتزاماتها. وأوضحت «ديار» أن الحكم الصادر قيد التنفيذ حالياً ولم يتم تحصيل أي مبالغ محكوم بها حتى تاريخه، لافتة إلى أن تأثيره على الوضع المالي للشركة وانعكاسه على القوائم المالية يعتمد على تحصيل المبالغ المحكوم بها».