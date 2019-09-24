سوق أبوظبي العالمي يطلق خدمة التجديد الفوري للتراخيص

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، خدمة التجديد الفوري للتراخيص، للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وذلك في خطوة تتماشى مع جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة وضمان سهولة مزاولة الأعمال.

وبموجب الخدمة الجديدة، ستتمكن الشركات المسجلة في السوق من إكمال تجديد التراخيص بكفاءة من خلال منصة التسجيل الإلكتروني، بمجرد تقديم نموذج التجديد، كما ستتمكن الشركات أيضاً من استخدام المنصة لتقديم متطلبات التسجيل السنوية الأخرى وفقاً لأنظمة سوق أبوظبي العالمي لعام 2015 الخاصة بتسجيل الشركات.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «يشكل ضمان كفاءة الأعمال أساساً لعملياتنا في سوق أبوظبي العالمي، وتعد خدمة التجديد الفوري للتراخيص امتداداً لجهودنا لتوفير أفضل مستوى من الخدمات. وقد حرصنا في السوق على دراسة متطلبات مجتمع الأعمال والشركات في أبوظبي لإطلاق مجموعة من الخدمات المبتكرة وتعيين فريق عمل متخصص لتوفير أفضل مستوى من الخدمات».

وأضاف: «توفر الخدمة الجديدة، السرعة والراحة في إنجاز عملية تجديد الترخيص التجاري، وتسهيل المعاملات التجارية للشركات المسجلة، وكما تتماشى مع جهودنا لتبني المعاملات الرقمية والحد من استخدام المعاملات الورقية».