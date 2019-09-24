«ترانس فاست» توسع تحويلاتها إلى مصر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ترانس فاست»، الشركة المتخصصة في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود، والتي تنشط في أكثر من 125 بلداً، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أحد أكبر البنوك التجارية الذي يمتلك شبكة فروع تزيد على 205 فروع في مصر، بهدف تمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم من إرسال أموالهم إلى الحسابات البنكية في مصر.

وبفضل شبكة فروع البنك التجاري الدولي الواسعة في مصر، سيستفيد العملاء أيضاً من ميزة استلام الأموال نقداً من أكثر من 950 موقعاً.

وستكون خدمة التحويلات المالية بين «ترانس فاست» والبنك التجاري الدولي - مصر متاحة للمغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم.

وقال «سمير فيدهات»، نائب رئيس أول العضو المنتدب لدى شركة «ترانس فاست»: «يعتبر البنك التجاري الدولي - مصر من المؤسسات المالية الأكثر شهرة والأوسع انتشاراً في مصر وإنه شرف كبير لنا أن نوقع شراكة معه. ولطالما احتلت ترانس فاست مكانة ريادية في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود، حيث إنها تقدم أسعاراً تنافسية وخدمات تحويل سريعة.

ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل على تزويد قاعدة عملائنا المصريين بالقدرة على إيداع أموالهم بشكل فوري في حسابات البنك التجاري الدولي - مصر إلى جانب أكثر من 39 بنكاً آخر في مصر. وقال محمد فرج ، نائب رئيس العمليات في البنك التجاري الدولي - مصر:تأتي هذه الخطوة في إطار مساعينا الدائمة لتوفير قيمة عالية لعملائنا، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستعود بالفائدة على الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم.