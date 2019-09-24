سوق دبي يربح 1.2 مليار درهم بدعم الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي وربح رأسماله ما يربو على 1.2 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، التي ضغطت في المقابل على سوق أبوظبي وسط عمليات بيعية للمؤسسات والأجانب.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.67 %، أو ما يعادل 18.82 نقطة، ليغلق عند 2835.27 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 47.4 نقطة، أو ما نسبته 0.93 %، ليقفل عند 5075.3 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 332.7 مليون درهم، موزعة بواقع 201.5 مليون درهم في دبي، و131.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 178.9 مليون سهم، منها 137.38 مليون في دبي، و41.5 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3596 صفقة.

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، يستمر الحذر في أسواق الإمارات، في ظل الحاجة إلى محفزات جديدة تجذب أنظار المستثمرين، مشيراً إلى أن النتائج الفصلية للشركات التي ستبدأ بالظهور في شهر أكتوبر القادم، والحديث عن اندماجات لشركات في السوق العقاري، من شأنها أن تكون إيجابية للأسواق في الفترة القادمة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 0.94 %، مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.1 %، و«أرابتك» 3.7 %، و«داماك» 1.1 %، و«الاتحاد العقارية» 0.63 %، و«إعمار مولز» 0.53 %، فيما استقر «إعمار للتطوير»، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.6 %، بدعم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.96 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.38 %.

وزاد قطاع الاستثمار بنحو 2 %، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.42 %، و«سوق دبي» 1.16 %، و«شعاع» 0.73 %، فيما صعد قطاع النقل بنسبة 0.22 %، على إثر صعود «العربية للطيران» 0.83 %، واستقرار «أرامكس»، فيما تراجع «الخليج للملاحة» 1.95 %.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط، مستقطباً سيولة بقيمة 59.2 مليون درهم، ليغلق عند 13.3 درهماً، ثم «أمانات» بتداولات 35 مليون درهم، ليقفل عند 0.93 درهم، مرتفعاً 3.33 %، يليه «إعمار العقارية» بسيولة 25.5 مليون درهم، ليصل عند 4.83 دراهم.

وحقق سهم «المدينة» أكبر وتيرة صعود بنحو 3.96 %، ليغلق عند 0.21 درهم، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8 % إلى 4.5 دراهم.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.17 %، مع هبوط «أبوظبي الأول» بنسبة 1.44 %، و«أبوظبي التجاري» 0.99 %، و«مصرف الشارقة الإسلامي» 0.83 %، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» و«بنك الشارقة» دون تغيير، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 1.08 %، مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.93 %، مع هبوط سهم «الدار» 0.92 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.1 %. وتراجع قطاع الطاقة بنحو 0.83 %/‏ على إثر تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.12 %، و«دانة غاز» 0.84 %. ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، مع تراجع «إشراق» 0.24 %.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات، مستقطباً سيولة بقيمة 38.3 مليون درهم، ليغلق عند 15.04 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 28.2 مليون درهم، ليقفل عند 8.02 دراهم، ثم «اتصالات» بسيولة 12.5 مليون درهم، ليصل إلى 16.5 درهماً. وحقق سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 14.89 %، إلى 2.7 درهم، فيما كان «سوداتل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.53 %، إلى 0.38 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مالت تداولات المستثمرين الخليجيين والمواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار 39 مليون درهم، منها 20.2 مليون درهم للخليجيين، و18.89 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 39 مليون درهم، موزعة بواقع 38.4 مليون درهم للأجانب، و148 ألف درهم للعرب.

%0.61

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