الأسهم تغلق مستقرة والأجانب يواصلون اقتناص الفرص

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استقرت الأسهم المحلية في نهاية تداولات أمس، في ظل غياب المحفزات وضعف السيولة إلى ما دون 150 مليون درهم، في وقت واصل فيه المستثمرين الأجانب تعزيز مشترياتهم لاقتناص الفرص.

وانخفض سوق دبي بنسبة طفيفة بلغت 0.11 %، ليغلق عند 2816.45 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والاستثمار، بدوره، فيما تراجع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.04 % إلى مستوى 5122.7 نقطة، بضغط انخفاض قطاع الاتصالات، رغم صعود باقي القطاعات الأخرى.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.18 %، بعد انخفاض «إعمار العقارية» 1.44 %، و«إعمار للتطوير» 1.44 %، و«إعمار مولز» 2.08 %، و«الاتحاد العقارية» 0.32 %، و«أرابتك» 0.61 %، فيما ارتفع «ديار» بنسبة 4.64 %، وتراجع قطاع الاستثمار 1.13 %، مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.59 %، و«شعاع كابيتال» 0.21 %، فيما استقر «سوق دبي المالي».

فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.64 %، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.19 %، و«الإمارات دبي الوطني» 1.15 %، وصعد قطاع النقل بنسبة 0.23 % على أثر صعود «أرامكس» 1 %، و«الخليج للملاحة» 0.13 %، فيما انخفض «العربية للطيران» 0.82 %.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط، مستقطباً سيولة بقيمة 15.7 مليون درهم، ليغلق عند 5.2 دراهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 15.3 مليون درهم، ليصل عند 13.25 درهماً، ثم سهم «ديار» بتداولات 9.17 ملايين درهم، ليقفل عند 0.338 درهم. وحقق سهم «ديار» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 4.6 % إلى 0.33 درهم، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3% إلى 0.19 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، زاد قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.06 %، بعد استقرار «أبوظبي الأول»، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.8 %، ونزل «أبوظبي التجاري» 0.48 %، وصعد قطاع العقار بنسبة 0.13 %، مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 2.04 %، واستقرار «الدار». كما زاد قطاع الاستثمار 0.4 %، مع صعود «الواحة كابيتال» 1 %، واستقرار «إشراق».

واستقر قطاع الطاقة مع ارتفاع «دانة غاز» 0.11 %، و«أدنوك للتوزيع 1.91 %، فيما تراجع "طاقة" 5.07 %. في المقابل، تراجع قطاع الاتصالات 0.48 %، مع انخفاض سهم "اتصالات" بالنسبة ذاتها.

تصدر سهم "أبوظبي التجاري" النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 7.7 ملايين درهم، ليقفل عند 8.1 دراهم، تلاه سهم "دانة غاز" بتداولات 7.25 ملايين درهم، ليغلق عند 0.948 درهم، ثم سهم "اتصالات" بسيولة 6.3 ملايين درهم.

إفصاحات

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