الأجانب يواصلون اقتناص الفرص في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، في وقت تواصلت مشتريات الأجانب لاقتناص الفرص، ليصعد سوق العاصمة مدفوعاً بمكاسب سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، بينما هبط سوق دبي بضغط هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.56% إلى مستوى 5124.72 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 2.4% عند مستوى 2819.69 نقطة، بضغط أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، مال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 180 مليون درهم، منها 172.3 مليون درهم للأجانب، و8.5 ملايين درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 180 مليون درهم، موزعة بواقع 166.9 مليون درهم للمواطنين، و13.9 مليون درهم للخليجيين.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوعية إلى 2.23 مليار درهم، منها 1.23 مليار درهم في دبي، ومليار درهم في أبوظبي، وجرى التداول على نحو مليار سهم، موزعة بواقع 696.6 مليون سهم في دبي، و318.4 مليون سهم في دبي، من خلال 21 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.12% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.06%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 2.53%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.19%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 2.44% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

فيما انخفض قطاع العقار 2.68% بضغط هبوط سهم «الدار» 2.68%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.65%. كما نزل قطاع الطاقة 1%، على أثر هبوط «دانة غاز» 2.17%، و«طاقة» 1.13%. وهبط قطاع الاستثمار 1.67% مع تراجع «الواحة كابيتال» 2.88%، فيما ارتفع «إشراق» 0.49%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 236.35 مليون درهم، ليغلق عند 15.26 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 134.23 مليون درهم، ليقفل عند 8.09 دراهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات 147 مليون درهم، ليصل عند 16.78 درهماً.

وحقق سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 49.64% إلى 2.05 درهم، تلاه سهم «أسمنت رأس الخيمة»، بنسبة 15.07% مغلقاً عند 0.817 درهم، ثم سهم «العالمية القابضة» بنسبة 14.42% إلى 5 دراهم، فيما كان سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 19% إلى 0.405 درهم، تلاه سهم «بنك الاستثمار» بنسبة 9.64% إلى 2.25 درهم، ثم «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 9.4% إلى 1.35 درهم.

وكانت وجهة المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في سوق العاصمة الأسبوع الماضي، بصافي استثمار 70.2 مليون درهم، منها 8.5 ملايين درهم للعرب، و61.67 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 70.2 مليون درهم، موزعة بواقع 38.7 مليون درهم للخليجيين، و31.5 مليون درهم للمواطنين.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 2.86% على أثر هبوط سهم «دبي الإسلامي» 3.89%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.24%، ونزل قطاع العقار 2.2% بفعل نزول «إعمار العقارية» 3%، و«إعمار مولز» 1.03%، و«أرابتك» 4.68%، و«ديار» 0.62%، و«الاتحاد العقارية» 1.86%، و«داماك» 3.29%، في وقت ارتفع «إعمار للتطوير» 1.71%.

وهبط قطاع الاستثمار 3% بعد نزول سهم «دبي للاستثمار» 3.82%، و«سوق دبي المالي» 4.55%، و«شعاع كابيتال» 3.4%، وانخفض قطاع النقل 1.36% إثر انخفاض «أرامكس» 2.18%، و«الخليج للملاحة» 2.78%، في الوقت الذي استقر «العربية للطيران».

تصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط الأسبوعي بعدما اجتذب سيولة بنحو 287 مليون درهم، ليغلق عند 13.4 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 251 مليون درهم، إلى 4.85 دراهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 173.4 مليون درهم، إلى 5.19 دراهم.

أكبر ارتفاع

وحقق سهم «الاستشارات المالية الدولية»، أكبر ارتفاع بنسبة 6.56% إلى 0.65 درهم، تلاه سهم «دار التكافل» بنسبة 2.82% إلى 0.62 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.71% إلى 4.17 دراهم. فيما كان سهم «الإثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.69% إلى 0.251 درهم، تلاه سهم «المدينة للتمويل» بنسبة 6.51% إلى 0.201 درهم، ثم سهم «أرابتك» 4.68% إلى 1.63 درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع، بصافي استثمار 135.4 مليون درهم، منها 110.6 ملايين درهم للأجانب، و24.7 مليون درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 135.4 مليون درهم، موزعة بواقع 134.39 مليون درهم للمواطنين، و20 ألف درهم للعرب.

المؤسسات

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار 46.4 مليون درهم، منها 10.5 ملايين درهم في أبوظبي، و35.8 مليون درهم في دبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 46.4 مليون درهم موزعة بواقع 10.5 ملايين درهم في أبوظبي، و35.8 مليون درهم في دبي.

