آمال التحفيز تصعد بالأسهم العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

صعدت مؤشرات الأسهم العالمية أمس مدعومة بآمال التحفيز النقدي التي سادت غالبية البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، مستفيدة كذلك من مؤشرات حول تراجع مخاوف تباطؤ النمو العالمي. ففي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز 83 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8 نقاط، وتقدم ناسداك 10 نقاط.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية محققة مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وقفز مؤشر قطاع التجزئة 0.8% ليتصدر المؤشرات الفرعية للقطاعات الرئيسية.

وزاد ستوكس 600 بنسبة 0.1%. وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة وحققت ثالث مكسب أسبوعي على التوالي في الوقت الذي صعدت فيه الأسهم المرتبطة بالاستهلاك بفعل تكهنات بأن بنك اليابان المركزي سيقتفي أثر بنوك مركزية أخرى ويقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر المقبل.