بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية يمول مشاريع بــ 5 مليارات ريال

المصدر: الرياض - البيان

قال ناصر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، إن قرار تواجد البنك في المملكة قرار استراتيجي، حيث يسعى للتوسع في تقديم مختلف الأنشطة المصرفية.

وأوضح في مقابلة مع «العربية» أن البنك يقدم حالياً جميع الخدمات المصرفية من تمويل أفراد وشركات وخدمات بنوك استثمارية.

وأضاف المرزوقي أن البنك تلقى طلبات تمويل بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات ريال، من مؤسسات وشركات خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذا يعكس فرص النمو الكبيرة.

وبحسب البيانات المتوافرة يمتلك «الإمارات دبي الوطني» أربعة فروع في المملكة، فيما حصل مؤخراً على تصريح لافتتاح 20 فرعا إضافيا.