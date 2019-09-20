الأسهم تجتذب سيولة فوق 970 مليون درهم

المصدر: دبي- عمرو عادل

تراجعت أسواق الأسهم المحلية، أمس، بضغط من أسهم البنوك، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وأعقب ذلك خفض مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة أيضاً، فيما زادت مستويات السيولة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.14% أو ما يعادل 3.87 نقاط ليغلق عند 2819.69 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار، فيما فقد سوق أبوظبي 31.34 نقطة أو ما يوازي 0.61% ليصل إلى 5124.72 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والطاقة.

وزادت السيولة من 243 مليون درهم إلى 971 مليوناً، أمس، موزعة بواقع 522.9 مليوناً في دبي، و448.1 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 421.8 مليون سهم، منها 310.6 ملايين في دبي، و111.2 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي تراجع قطاع البنوك 1.40%، مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.89%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.13%، و«دبي التجاري» 1.27%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.5%، مع تراجع «شعاع» 3.4% و«دبي للاستثمار» 1.56% و«سوق دبي المالي» 0.81%، فيما انخفض قطاع السلع 1.59% مع نزول «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.88%.

وتراجع قطاع الخدمات 1.7% مع تراجع سهم «أمانات» 2.89% و«تبريد» 0.57%.

فيما ارتفع قطاع العقارات 2% مع صعود «إعمار العقارية» 2.54%،«إعمار مولز» 2.67%، وارتفع قطاع الاتصالات 1.06% مع ارتفاع «دو» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع النقل بنحو0.79% مع تراجع «الخليج للملاحة» 1.16% و«العربية للطيران» 0.81% و«أرامكس»0.74%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بنحو 109.18 ملايين درهم، ليغلق عند 4.85 دراهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 105.87 ملايين درهم، ليغلق عند 13.10 درهماً، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات بلغت 96.21 مليون درهم، وأغلق متراجعاً عند 0.89 درهم. وكان «مجموعة السلام القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.42% مغلقاً عند 0.449 درهم، فيما كان سهم «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، هبط قطاع البنوك 0.84% مع نزول سهم «أبوظبي التجاري» 2.53% و«أبوظبي الأول» 0.78% و«أبوظبي الإسلامي» 0.99%.

وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.13% مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» 2%، فيما استقر «الدار العقارية» عند مستوياته السابقة.

وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.48% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 2.24% و«دانة غاز» 1.97% فيما ارتفع سهم «طاقة» 2.53%، ونزل قطاع التأمين بنسبة 0.99% على أثر تراجع «أكسا الهلال الأخضر» 10%، رغم ارتفاع «أدنك» 7.7%. ونزل قطاع الاستثمار 0.76% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 0.98%، وتراجع «إشراق» 0.48%.

إفصاحات

ـــ أعلنت شركة «ديار للتطوير»، عن صدور حكم لصالحها من محكمة الاستئناف، وذلك في الدعوى المتداولة مع شركة «ليمتلس»، وأن الحكم الصادر يؤيد حكم محكمة دبي الابتدائية القاضي بفسخ عقود شراء الأراضي محل النزاع وإعادة جميع المبالغ المسددة من ثمن الأراضي بالإضافة إلى مبلـغ تعويـض.

ـــ أقرت الجمعية العمومية لشركة «أوتاد» خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، إلغاء إدراج الشركة لدى سوق دبي المالي، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر 2019.

ـــ وافق مجلس إدارة شركة «غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية» على تحويل الشركة إلى شركة قابضة لتصبح شركة غلفا القابضة مساهمة عامة.

ـــ وافق مجلس إدارة شركة «العالمية القابضة» خلال اجتماعه المنعقد، أمس، على إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركة، وإنشاء قطاعات استثمارية متنوعة، والنظر في تأسيس شركات، والاستحواذ عليها ودمجها والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.

ـــ قام مصرف «السلام - البحريني» المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء نحو 434 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 48.57 مليون سهم إلى 49 مليون سهم (2.21% من الأسهم المصدرة)، وذلك بتاريخ 18 يونيو 2019.