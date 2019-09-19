الأسواق تتراجع بضغط «القيادية» وضعف السيولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لعمليات بيع استهدفت أسهماً قيادية مثل «إعمار» و«أبوظبي الأول» و«دبي الإسلامي» و«اتصالات» مع انخفاض السيولة دون مستوى 250 مليون درهم، في وقت يترقب فيه المستـــثمرون ظهور محفزات جديدة تقلل من المخاوف الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وانخفض ســوق دبي بنسبة 0.92% أو ما يوازي 26.1 نقطة ليغلق عند 2823.56 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والسلع، وهبط سوق أبوظبي بنحو 0.28% أو ما يعادل 14.59 نقطة ليقفل عند مستوى 5156 نقطة، مع نزول أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والخدمات.

وجذبت الأسهم أمس سيولة بنحو 243 مليون درهم موزعة بواقع 123.7 مليون درهم في دبي، و119.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 118.9 مليون سهم، منها 67.5 مليون سهم في دبي، و51.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3971 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.4% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.25% و«إعمار للتطوير» 1.2%، و«إعمار مولز» 3.11%، و«أرابتك» 0.6%، و«داماك» 1.41%، و«ديار» 0.32%، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.95%، مع هبوط سهم «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.94% و1.12% على التوالي.

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.29% مع نزول «دبي للاستثمار» 1.54%، و«سوق دبي المالي» 0.91%، فيما استقر «شعاع كابيتال»، وهبط قطاع النقل بنسبة 0.3% مع تراجع «أرامكس» 0.25%، و«الخليج للملاحة» 2.87%، فيما استقر «العربية للطيران».

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 38.2 مليون درهم، ليصل عند 4.73 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات 24.2 مليون درهم، ليقفل عند 5.29 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 16.7 مليون درهم، ليغلق عند 13.25 درهماً.

وحقق سهم «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 6.11% إلى 1.39 درهم، فيما كان «الســلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.49% إلى 0.43 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصــمة، انخــفض قطاع البنوك بنــسبة 0.46% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.39% و«أبوظبي التجاري» 1.43% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%. وهبط قطاع الاتصالات 0.36% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الاســتثمار بنسبة 1.13% مع تراجع «إشراق» 1.66%، و«الواحة كابيتال» 0.97%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.28% على أثر صعود «الدار» 0.46%، رغم تراجع «رأس الخيمة الـــعقارية» 2.17%. وزاد قطاع الطاقة 0.1% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.75%، مقابل تراجع «دانة غاز» 0.1%، و«طاقة» 0.66%.

وتصدر «اتصالات» التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 19.4 مليون درهم، ليغلق عند 16.78 درهماً، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات 7.3 ملايين درهم، ليقفل عند 15.38 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» مستقطباً 16.3 مليون درهم من التداولات، ليغلق عند 8.3 دراهم.

وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 12.58% إلى 1.79 درهم، فيما كان «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.45 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 22.8 مليون درهم، منها 14.2 مليون درهم للأجانب، و945 ألف درهم للعرب، و7.6 ملايين درهم للمواطنين.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم، بينما اتجهت نحو البيع في دبي، بصافي استثمار 30 مليون درهم، بينما اتجه الأفراد نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 30 مليون درهم محصلة شراء، ونحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين حرصاً على مدخراتهم وضماناً لسلامة تعاملاتهم، وطالبت بضرورة التأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات

قام مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي بمراجعة آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة وأوضاع المشاريع الحالية للشركة وشركاتها التابعة.

وافق مجلس إدارة «دي إكس بي إنترتينمنتس» خلال اجتماعه مؤخراً على التعديلات المقترحة على عقود الشركة بشأن خدمات تقنية المعلومات وبرعاية الشركات التابعة.

يتخذ مجلس إدارة شركة «أورينت يو إن بي تكافل» قراره بالتمرير الأحد المقبل بشأن خطة العمل الخاصة بتقرير التسعير لمنتصف العام الحالي.

يجتمع مجلس إدارة «أبوظبي التجاري» الأحد، لمناقشة بعض الأمور العامة التي لن تؤثر على سعر السهم.