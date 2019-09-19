335 مليار درهم ودائع «المركزي» في البنوك بالخارج

المصدر: ■ أبوظبي ـ عبد الحي محمد

حققت أرصدة وودائع المصرف المركزي لدى البنوك بالخارج أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية أغسطس الماضي، حيث بلغت 335.3 مليار درهم مقابل 294 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 41.2 مليار درهم وبنسبة 14%.

وقلص المصرف المركزي استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق لتصل إلى 22.8 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 55.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وتشهد هيكلة الاستثمارات الخارجية للمصرف المركزي تغييراً حقيقياً يرتكز على زيادة أرصدته المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج مقابل تخفيض الاستثمارات في الأوراق المالية المحفوظة بما يمكنه من تعظيم استثماراته وسهولة تسييلها واستخدامها بدون خسائر تمكنه من مواجهة أية اضطرابات في الأسواق العالمية بشكل سريع.

وكشف إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس عن ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي والتي تضم الودائع والأرصدة لدى البنوك بالخارج والأوراق المالية المحفوظة والأصول الأخرى لتصل إلى 372.8 مليار درهم مقابل 362 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 10.3 مليارات درهم وبنسبة 2.8%.

أصول

وأكدت الإحصاءات ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي إلى 422.6 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 417 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 4.9 مليارات درهم وبنسبة 1.2%، ويرجع الارتفاع بشكل إلى زيادة بند النقد والأرصدة المصرفية من 200 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 إلى 234 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 33.2 مليار درهم وبنسبة 16.5%.

كما ارتفعت الودائع من 106.8 مليارات درهم إلى 116 مليار درهم، بينما تراجعت الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 104 مليارات درهم بنهاية ديسمبر إلى 68 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.

سيولة

وكشف الإحصاءات عن تراجع السيولة الإجمالية لتصل إلى 1.632 تريليون درهم بنهاية أغسطس مقابل 1.642 تريليون بنهاية يوليو الماضي بمقدار 10.3 مليارات درهم، كما ارتدت شهادات إيداع البنوك لدى المصرف المركزي للارتفاع لتصل إلى 150 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 146 مليار درهم بنهاية يوليو.

وكانت شهادات الإيداع قد ارتفعت من 138 مليار درهم بنهاية ديسمبر لتصل إلى أعلى مستوياتها بنهاية يونيو حيث بلغت 155.8 مليار درهم.

وواصلت الودائع الحكومية تراجعها للشهر الثاني على التوالي حيث بلغت 269.8 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 293.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر، وشهدت الودائع الحكومية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض، وبلغت أعلى مستوياتها بنهاية مارس حيث بلغت 303 مليارات درهم، بينما يمثل شهر أغسطس أدنى انخفاضاتها بمستوى 269 مليار درهم.

الودائع شبه النقدية

وأكدت الإحصاءات ارتفاع الودائع شبه النقدية بنهاية أغسطس لتصل إلى 853 مليار درهم مقابل 822 مليار درهم بزيادة مقدارها 30.6 مليار درهم وبنسبة نمو 3.7%، كما ارتفعت الودائع النقدية لتصل إلى 433.6 مليار درهم مقابل 415.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 18.4 مليار درهم وبنسبة 4.4%، كما ارتفع النقد المصدر ليبلغ 90.2 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 85.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر.

كما ارتفع النقد المتداول بين الجمهور (خارج البنوك) ليصل إلى 75.4 مليار درهم مقابل 70.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 4.9 مليارات درهم وبنسبة 7%، وتراجع النقد داخل البنوك إلى 14.8 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 15.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر.