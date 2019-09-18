أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تشارك في المؤتمر العالمي للمعاهد المصرفية

المصدر: أبوظبي، لندن - البيان

شاركت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي راعياً مؤسساً في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمعاهد المصرفية، والذي ينظمه معهد لندن للمصارف والتمويل في إطار شراكة بين وزارة التجارة الدولية التابعة لحكومة المملكة المتحدة، ومؤسسة مدينة لندن، ومجلس معايير التعليم المصرفي العالمي، وسيتي آند فايننشال جلوبال وذلك في 16 و17 سبتمبر في لندن، ويجمع أكثر من 400 شخصية بارزة من مجتمع الخدمات المصرفية والمالية الدولي، منها مصارف مركزية، وبنوك تجارية، والعاملون في القطاع المالي، والأكاديميون، ومستشارو التعليم والتطوير، ومقدمو الخدمات المصرفية والمالية من جميع أنحاء العالم، حيث ناقشوا القوى التي تشكل ملامح مستقبل القطاع.

وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «باعتباره مركزاً مالياً عالمياً، تنطوي خطط سوق أبوظبي العالمي الاقتصادية والاجتماعية على نشر وتعزيز التعليم والمعرفة المالية، وبدورنا نسعى في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إلى مواصلة تعزيز القطاع المالي على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال برامجنا ومبادراتنا وخبراتنا الفكرية، وإننا سعداء بالتعاون مع معهد لندن للمصارف والتمويل وشركائه في دعم هذا المؤتمر العالمي والمنبر الفكري الرائد».

ومن جانبه، قال أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للمصارف والتمويل: «تعتبر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أحد المراكز الإقليمية الرائدة التي تقدم خدمات البحوث والتدريب المالي وفق المعايير العالمية، ونفخر بانضمامها للمؤتمر راعياً مؤسساً، ما يعزز مكانة المؤتمر ويثري نقاشاته بالمزيد من الأفكار والرؤى القيمة».