تباين أداء أسواق الأسهم والأجانب يعززون مشترياتهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق العاصمة صعوده مدعوماً بمكاسب سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، فيما هبط سوق دبي إثر تعرضه لعمليات جني أرباح جزئية استهدفت أسهم البنوك والعقار.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.19% ليقفل عند 5170.6 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع، فيما هبط سوق دبي بنحو 1% إلى مستوى 2849.67 نقطة، بضغط تراجع أسهم العقار والبنوك والخدمات والتأمين والاستثمار والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 462.14 مليون درهم، منها 259.14 مليون درهم في دبي، و203 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 185.15 مليون سهم، موزعة بواقع 110.9 ملايين سهم في دبي، و74.25 مليون سهم في أبوظبي.

ونشطت التداولات بشكل ملحوظ على سهم «الإمارات دبي الوطني» مع استحواذه على أكثر من 45% من سيولة سوق دبي مع تركيز الأجانب لمشترياتهم على السهم منذ إعلان البنك عن تفعيل زيادة نسب تملك الأجانب إلى 20% وزيادتها إلى 40% مستقبلاً.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي تراجع قطاع العقار بنسبة 2% مع انخفاض «إعمار العقارية» 3.04%، و«إعمار للتطوير» 0.72%، و«الاتحاد العقارية» 0.31%، و«أرابتك» 1.18%، و«داماك» 0.97%، و«ديار» 0.63%. ونزل قطاع البنوك بنحو 0.6% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.93%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.37%، و«جي إف إتش» 1%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.7% مع هبوط سهم «دبي للاستثمار» 0.76%، و«سوق دبي المالي» 1.35%، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.15%، فيما ارتفع قطاع النقل 0.33% بفعل ارتفاع «العربية للطيران» 0.82%، و«الخليج للملاحة» 2.56%، فيما تراجع «أرامكس» 0.24%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 117.3 مليون درهم، ليغلق عند 13.4 درهماً، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 50 مليون درهم، ليقفل عند 4.79 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 18.8 مليون درهم، ليصل عند 5.34 دراهم. وكان سهم «الخليج للملاحة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.56% إلى 0.8 درهم، فيما كان «تكافل الإمارات»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.76% إلى 1.31 درهم.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك 0.26% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.92%، فيما هبط «أبوظبي التجاري» 0.47%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.59%. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.52% على أثر ارتفاع «إشراق» 2.93%، و«الواحة كابيتال» 0.98%. فيما انخفض قطاع العقار 2.1% مع تراجع «الدار» 2.25% واستقرار «رأس الخيمة العقارية». ونزل قطاع الطاقة 0.52% بفعل هبوط «دانة غاز» 0.72%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

تصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 33.2 مليون درهم، ليغلق عند 16.84 درهماً، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات 32 مليون درهم، ليقفل عند 15.44 درهماً، ثم «بنك أم القيوين الوطني» بسيولة 29.37 مليون درهم، ليتراجع 8.89% إلى 2.05 درهم. وكان «العالمية القابضة»، الأكثر ارتفاعاً بالحد الأعلى مع صعوده 14.81% إلى 4.65 دراهم، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.64% إلى 2.25 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 100.3 مليون درهم، منها 6.7 ملايين درهم للعرب، و93.6 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 100.32 مليون درهم، موزعة بواقع 1.4 مليون درهم للعرب، و98.9 مليون درهم للمواطنين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 16 مليون درهم، منها 14.56 مليون درهم في دبي، و1.4 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 16 مليون درهم، منها 1.4 مليون درهم في أبوظبي، و14.5 مليون درهم في دبي.

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإدارة حساب التداول إلا بعد الحصول على رخصة إضافية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في مجال إدارة الاستثمار.

إفصاحات

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