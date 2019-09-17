الأسهم المحلية تتجاهل التوترات وتربح 10 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انتعشت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم، متجاهلة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ومدعومة بشكل رئيسي من عمليات شراء أجنبية استهدفت أسهم البنوك.

وصعد سوق أبوظبي مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع الشهر الجاري بعد ارتفاعه بنسبة 1.71% أو ما يعادل 87 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في أسبوعين، ليغلق عند 5160 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والخدمات، بينما زاد سوق دبي بنحو 0.29% أو ما يوازي 8.2 نقاط إلى مستوى 2878 نقطة، بدعم صعود أسهم العقار والبنوك والنقل والخدمات والاتصالات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 384.75 مليون درهم، منها 182.35 مليون درهم في دبي، و202.4 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 132.45 مليون سهم، موزعة بواقع 91.45 مليون سهم في دبي، و41 مليون سهم في أبوظبي.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق شهدت أمس عمليات شراء أجنبي تركزت بشكل أساسي على أسهم البنوك القيادية مع تداولها عند مستويات سعرية جاذبة، وهو ما عزز من مكاسب المؤشرات الرئيسية التي تجاهلت بدورها التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد الهجوم الأخير الذي استهدف منشأتي نفط لعملاق النفط السعودي «أرامكو».

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.23% بدعم ارتفاع «أرابتك» 0.59%، و«إعمار للتطوير» 2.7%، و«إعمار مولز» 1.05%، و«ديار» 0.32%، وزاد قطاع البنوك بنحو 0.5% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.37%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.75%.

وزاد قطاع النقل 0.51% مدعوماً بارتفاع «العربية للطيران» 1.67%، رغم تراجع «أرامكس» 0.24%، واستقرار «الخليج للملاحة»، بينما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.23% على أثر هبوط «دبي للاستثمار» 1.5%، و«سوق دبي المالي» 0.11%، و«شعاع كابيتال» 2.1%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 44.3 مليون درهم، ليغلق عند 4.94 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 42.13 مليون درهم، ليقفل عند 5.39 دراهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 22.75 مليون درهم، ليصل عند 13.45 درهماً. سوق أبوظبي

عزز الصعود القوي في سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.86% بدعم من مكاسب «أبوظبي الأول» 2%، و«أبوظبي التجاري» 2.92%، و«أبوظبي الإسلامي» 1%. وزاد قطاع العقار 0.57% مع صعود «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.22%.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.56% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع الطاقة 0.12% بعد ارتفاع «دانة غاز» 0.31%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%، بينما تراجع قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.07% بضغط نزول «إشراق» 2.15%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 1%.

إفصاحات

أعلنت شركة «واحة الزاوية» تعيين محمد سامر صنع الله مديراً مالياً للشركة، مشيرة إلى أن المدير الجديد بدأ مهامه اعتباراً من أول من أمس.

الأجانب والمؤسسات

مالت تداولات المستثمرين الأجانب نحو الشراء أمس بصافي استثمار 84.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 84.4 مليون درهم، موزعة بواقع 8.7 ملايين درهم للعرب، و57.6 مليون درهم للمواطنين، و18 مليون درهم للخليجيين.

وضخت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 22 مليون درهم أمس كصافي شراء، منها 2.7 مليون درهم في دبي، و19.3 مليون درهم في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 22 مليون درهم، منها 2.7 مليون درهم في دبي، و19.3 مليون درهم في أبوظبي.