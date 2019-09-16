الأسهم تتراجع على وقع التوترات الجيوسياسية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تراجعت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مقتفية أثر خسائر البورصات الخليجية مع تضرر معنويات المستثمرين سلباً على وقع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد هجوم استهدف منشأتي نفط بالمملكة تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.64% ليغلق عند 2869.84 نقطة، نتيجة هبوط أسهم البنوك والعقار والنقل والسلع والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.44% إلى مستوى 5073.85 نقطة، مع انخفاض سهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، انخفضت بورصة السعودية بنسبة 1.05% لتغلق عند 7749.46 نقطة، ونزلت بورصة البحرين بنحو 0.72% إلى 1535.55 نقطة، وهبطت بورصة الكويت بنسبة 0.26% إلى 6234.5 نقطة، بينما ارتفعت بورصة مسقط هامشياً بنسبة 0.02%.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية أغلقت في المنطقة الحمراء مع تضرر معنويات المستثمرين بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد الهجمة الأخيرة، بعد هجوم على منشأتي نفط لأرامكو، مشيرين إلى أن تراجعات أمس لم تكن حادة في ظل عدم وجود ضغوط بيع قوية، إلى جانب ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع عموماً.

ووصلت السيولة الإجمالية للأسهم المحلية أمس إلى 232.4 مليون درهم، منها 146.7 مليون درهم في دبي، و85.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 156.4 مليون سهم، توزعت بواقع 116 مليون سهم في دبي، و40.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 2193 عملية.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.43% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.56%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.37%، و«جي إف إتش» 0.22%. وهبط قطاع العقار بنحو 1% مع تراجع «إعمار العقارية» 1%، و«إعمار للتطوير» 0.49%، و«إعمار مولز» 1.55%، و«الاتحاد العقارية» 1.55% و«أرابتك» 1.17%، و«ديار» 2.46%.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.67% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.66%، و«أبوظبي التجاري» 0.96%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.4%. وانخفض قطاع العقار بنسبة 1.3% مع هبوط «الدار» 1.34%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.66%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.23% على أثر هبوط «الواحة كابيتال» 2.88%، فيما ارتفع «إشراق» 1.95%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات». وارتفع قطاع الطاقة 0.79% بدعم مكاسب «دانة غاز» 0.31%، و«طاقة» 3.94%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%.

الأجانب والمؤسسات

مالت تداولات المستثمرين العرب والمواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار 25.7 مليون درهم منها 6.3 ملايين درهم للعرب، و19.4 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 25.7 مليون درهم.

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انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.61% أو ما يعادل 19.78 نقطة، ليغلق عند 3202.83 نقطة بعد التداول على 22.7 ألف سهم بقيمة 210.8 آلاف دولار من خلال 22 عملية.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة «دي إكس بي انترتينمنتس»، غداً الثلاثاء، لمناقشة التعديلات المقترحة على عقد الشركة المزودة لخدمة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك عقود الرعايا للشركات التابعة لها.

حصلت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، المدرجة في بورصة دبي والكويت، على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على إصدار سندات بقيمة لا تتجاوز 30 مليون دينار كويتي، ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

أعلنت شركة «الفجيرة لصناعات البناء» تعيين كوشيك داس بوظيفة مدير تنفيذي للشؤون المالية.

صادقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» أمس على تعيين مدققي الحسابات عن العام 2019 وتحديد أتعابهم، بدلاً من شركة «كرو ماك» لتدقيق الحسابات.