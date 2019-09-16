اليوم بدء حظر تعاملات مطلعي شركات سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة، اعتباراً من اليوم وحتى الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

وذكر أن هذا القرار يطبق على جميع الشركات المدرجة والإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق، داعياً الشركات إلى ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على موقع السوق الإلكتروني.

وأكد مجلس إدارة السوق، أهمية تزويد الشركات المدرجة للسوق ببيانات مالية ربع سنوية مراجعة من قبل مدقق حساباتها الخارجي خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع الثالث. كما تلتزم الشركات المدرجة بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير الدولية «IFRS».