«ألفاريز آند مارسال»: تواصل الأداء المستقر للقطاع المصرفي في الإمارات

كشفت شركة «ألفاريز آند مارسال»، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، استمرار الأداء المستقر للقطاع المصرفي بدولة الإمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية.

وأشارت الشركة، في تقرير حديث أمس، إلى تحسن طفيف في إجمالي الدخل التشغيلي بالمقارنة مع الربع الأول في العام 2019، نتيجة لزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ في القطاع، وخاصة بعد اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من التوقعات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ في الفترة المقبلة، إلا أن زيادة الحاجة للوائح التنظيمية والإنفاق الرقمي وإعادة هيكلة البنية التحتية والمنافسة، ستؤدي إلى تشكيل فرص جديدة لعمليات الاندماج في هذا القطاع.

وذكر التقرير أن ودائع البنوك العشرة الأولى نمواً بنسبة 8.5% وبوتيرة أسرع من معدلات نمو القروض والسلف بنسبة 7.7% في الربع الثاني من العام 2019، ما أدى إلى زيادة الضغوطات على هوامش الربح.

ولفت إلى ارتفاع معدلات نمو الدخل التشغيلي بشكل كبير، مدعومة بالزيادة الفصلية، التي حققها بنك أبوظبي التجاري بنسبة 26.8% في الدخل من غير الفوائد (والذي كان نتيجة للاندماج الحاصل مؤخراً). وتحسن صافي هامش الفائدة بواقع ثلاث نقاط أساس في الربع الثاني من العام 2019 وبزيادة بنسبة 2.48% بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه. وجاء هذا التحسن نتيجة زيادة معدلات القروض والسلف بالإضافة إلى استقرار العائد على الائتمان. دبي- البيان