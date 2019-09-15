سوق أبوظبي يوزع 25 ملياراً أرباحاً نقدية للمستثمرين 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيع أكثر من 25 مليار درهم أرباحاً نقدية لـ 572774 مستثمراً مستحقاً، نيابةً عن الشركات المدرجة في السوق عن أرباح عام 2018 بزيادة 6.95% مقارنة مع توزيعات 2017 التي بلغت 23.4 مليار درهم.

وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين الذين حصلوا على التوزيعات 398220 مستثمراً مقابل 155589 مستثمراً من مواطني دول التعاون و18965 من الجنسيات الأخرى في حين تم توزيع أرباح نقدية على 7442 مؤسسة.

وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: «يلتزم السوق بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، حرصاً منه على ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة فيه على أعلى العوائد من خلال توزيعات الأرباح النقدية، الأمر الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لتعزيز مكانة السوق عالمياً كما نسعى إلى توفير بيئة تداول مستقرة قادرة على تقديم فرص استثمارية حقيقية للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء».

وأضاف إن زيادة التوزيعات النقدية هو دليل على قوة أداء الشركات المدرجة في سوق أبوظبي وعلى جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة التي يوفرها السوق، فضلاً عن تميز البنية الاقتصادية والتشريعية المستقرة في الإمارات، ولا سيما أبوظبي».

وأشار إلى أثر توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين من خلال دورها في توفير السيولة النقدية داخل الأسواق حيث تسهم التوزيعات بشكل فعّال في تعزيز ثقة المستثمرين بالأداء التشغيلي لهذه الشركات.

اتفاقية شراكة

وتصدّر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي توزيعاً للأرباح بنسبة 52% وبقيمة 13.1 مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بـ 28% من التوزيعات وبقيمة 7.1 مليارات درهم ثم قطاع الطاقة بنحو 9% بقيمة 2.31 مليار درهم من إجمالي التوزيعات، بينما جاء قطاع التأمين رابعاً بـ 6.% وبقيمة 1.41 مليار درهم تلاه قطاع الخدمات بنحو 2% وبقيمة 420 مليون درهم وحلّ سادساً قطاع الصناعات بـ 1% بقيمة 260 مليون درهم، وتبعه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بـ 0.6% وبقيمة إجمالية 160 مليون درهم، بينما حلت الشركات الخاصة ثامناً بنسبة 0.6% بقيمة 150 مليون درهم، تبعها قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 0.4% بقيمة 110 ملايين درهم وأخيراً قطاع العقارات بنحو 0.4% بقيمة 100 مليون درهم.

الاستثمار المؤسسي

وشهد السوق ارتفاعاً في صافي الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر أغسطس 2019 وفيما يخص صافي الاستثمار المؤسسي، فقد ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس بنحو 93% إلى 2.6 مليار درهم مقارنة بنحو 1.4 مليار في نفس الفترة من 2018.

أما عن صافي الاستثمار الأجنبي، فبلغ منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس نحو 3 مليارات درهم، مقارنة بـ 1.3 مليار في نفس الفترة من 2018 بزيادة 117%.

ودخل السوق منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 333 مؤسسة استثمارية منها 267 مؤسسة أجنبية تشكل 80% من المؤسسات التي دخلت السوق في الفترة المذكورة.