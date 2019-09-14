تثبيت تصنيف «دبي الإسلامي» و«دبي التجاري»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لكل من بنكي دبي الإسلامي ودبي التجاري عند معدلات مرتفعة.

وصنفت الوكالة« دبي الإسلامي» التصنيف الائتماني للإصدار طويل الأجل للبنك عند A3، مدعوماً بتقييم الائتمان الأساسي للبنك ba2BCA، وارتفاع احتمال الدعم الحكومي 5 درجات.

وقال تقرير وكالة التصنيف الائتماني إن التصنيف يتضمن احتمالاً كبيراً للحصول على دعم حكومي.

كما ثبتت «موديز» التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لبنك دبي التجاري عند Baa1، تعويلاً على تقييم الائتمان الأساسي للبنك ba1BCA وارتفاع احتمال الدعم الحكومي 3 درجات. وأضافت «موديز» أن تقييم الائتمان الأساسي ba1BCA للبنك يعكس الربحية القوية ورأس المال القوي والميزانية العمومية الممولة من الودائع. فيما تتوازن نقاط القوة هذه مع ضعف جودة الأصول لدى البنك .