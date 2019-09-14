«إيكونومست»: إصدار سندات سيادية تحوّل في استراتيجية أبوظبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت صحيفة «إيكونومست» أن إعلان حكومة أبوظبي أخيراً عن خططها لإصدار سندات سيادية يعكس تحولاً في الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهجها أبوظبي. وأصدرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس»، التابعة للصحيفة البريطانية، تقريراً خاصاً أمس عن السندات السيادية المحتملة بقيمة تبلغ على أدنى تقدير مليار دولار، التي أعلنت أبوظبي الأسبوع الماضي عن خطط لإصدارها قبل حلول نهاية العام.

وذكر التقرير أن هذا الإصدار المحتمل يمثل عودة من جانب أبوظبي لبيع الدين الخارجي بعد عامين، حيث كانت آخر سندات سيادية أصدرتها أبوظبي في 2017 وجمعت منها آنذاك 10 مليارات دولار من إصدار على 3 شرائح.