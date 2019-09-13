الأسواق تنهي الأسبوع على تباين وسط غياب المحفّزات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في نهاية جلسة، أمس، إذ صعد سوق دبي مدعوما بمكاسب أسهم البنوك التي ضغطت في المقابل على سوق العاصمة، إلى جانب أسهم الاتصالات، في وقت غابت المحفزات وتراجعت السيولة دون 350 مليون درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.12 % توازي 3.39 نقاط، ليقفل عند 2888.39 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم العقار والبنوك، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.2 %، أو ما يعادل 10.41 نقاط، ليغلق عند 5096.09 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 335.8 مليون درهم، موزعة بواقع 187.4 مليون في دبي، و148.3 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 150.5 مليون سهم، منها 98.5 مليون في دبي، و52 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3776 صفقة.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.32 %، مع صعود «دبي الإسلامي» 0.93 %، فيما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.37 %، وارتفاع قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.05 % على أثر مكاسب «إعمار مولز» 1.04 %، واستقرار «إعمار العقارية»، مقابل هبوط «إعمار للتطوير» 0.97 %، و«أرابتك» 0.58 %، و«داماك» 0.21 %.

ونزل قطاع الاستثمار طفيفاً بنسبة 0.02 %، مع انخفاض «سوق دبي» 0.22 %، في مقابل ارتفاع «شعاع» 0.4 %، واستقرار «دبي للاستثمار» دون تغيير. وهبط قطاع النقل بنسبة 0.8 %، مع تراجع «العربية للطيران» 1.61 %، و«الخليج للملاحة» 0.5 %، و«أرامكس» 0.24 %.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات، مستقطباً سيولة بنحو 54.8 مليون درهم، ليغلق عند 5.4 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني»، بتداولات 48.05 مليون درهم، ليقفل عند 13.4 درهماً، يليه «أرابتك» بسيولة 14.6 مليون درهم، ليصل إلى 1.71 درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر وتيرة صعود بنسبة 3.79 % إلى 0.6 درهم، فيما كان «أمانات» الأكثر انخفاضاً بنحو 1.65 % إلى 0.89 درهم.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.29 %، مع هبوط «أبوظبي التجاري» 2.35%، و«الشارقة الإسلامي» 1.65 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.78 %، رغم ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13 %، ونزل قطاع الاتصالات أيضا بنسبة 0.24 %، مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.55 %، مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.85 %، بينما استقر «طاقة»، وارتفع «دانة غاز» بنسبة 0.1 %».

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات، مستقطباً سيولة بنحو 32.2 مليون درهم، ليغلق عند 15.1 درهماً، ثم «الدار العقارية»، بسيولة 19.9 مليون درهم، ليقفل عند 2.24 درهم، يليه «أبوظبي التجاري» بتداولات 19.7 مليون درهم، ليصل إلى 8.3 دراهم. وكان «ميثاق» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.7 % إلى 0.74 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.16 % إلى 1.37 درهم.

ناسداك دبي

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.31 %، أو ما يعادل 10.08 نقاط، ليغلق عند 3222.61 نقطة، بعد التداول على 408.3 آلاف سهم بقيمة 2.3 مليون دولار من خلال 174 عملية، وانخفضت عقود «موانئ دبي العالمية» 0.76 %، وتراجعت عقود «أوراسكوم للإنشاء» بنحو 2.2 %.

إفصاحات

ــ قرر مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، عقد اجتماعه الثلاثاء المقبل، لمناقشة آخر تطورات إعادة الهيكلة.

ــ يجتمع مجلس إدارة شركة «غلفا للمياه» الأربعاء المقبل، لمناقشة تحويل الشركة إلى شركة قابضة، ليكون اسمها «غلفا القابضة».

ــ يعقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، اجتماعاً في 18 سبتمبر الجاري، للنظر في الموافقة على توزيع أرباح مرحلية على المساهمين، والاطلاع على المستجدات المتعلقة بفندق أبوظبي إنتركونتيننتال، والخاصة بتجديد عقد الإدارة مع شركة «إي إتش جي»، وأيضاً القضية المتعلقة بأحد مستأجري المارينا مع الفندق.

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