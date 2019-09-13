197 مليوناً صافي شراء الأجانب من الأسهم في 5 أيام

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص مع تداول الأسعار عند مستويات جاذبة ومغرية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 209.5 ملايين درهم، منها 196.8 مليون درهم للأجانب، و10.6 ملايين درهم للعرب، ومليونا درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 209.5 ملايين درهم.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي 198.8 مليون درهم، منها 180.9 مليون درهم للأجانب، و17.9 مليون درهم للخليجين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي 198.8 مليون درهم، موزعة بواقع 198.4 مليون درهم للموطنين، و368 ألف درهم للعرب.

بينما في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 26.9 مليون درهم، منها 11 مليون درهم للعرب، و15.9 مليون درهم للأجانب، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي 26.9 مليون درهم، منها 15.87 مليون درهم للخليجيين، و11 مليون درهم للمواطنين.