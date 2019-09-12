سيولة الأسواق 800 مليون درهم نصفها على «شعاع»

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق العاصمة معززاً بمكاسب أسهم البنوك، فيما نزل سوق دبي مع تعرضه لعمليات جني أرباح طالت في الأساس أسهم العقار.

في وقت تخطت فيه السيولة حاجز 800 مليون درهم مع تركزها بشكل رئيسي في سوق دبي، مستحوذاً على 74% منها، وهيمن «شعاع كابيتال» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 388.4 مليون درهم، ليغلق عند 0.99 درهم.وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.21% ليغلق عند 5106.49 نقاط، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والصناعة والسلع، فيما هبط سوق دبي بنحو 0.25% ليقفل عند 2885 نقطة، بعد تراجع أسهم العقار والاستثمار والخدمات والتأمين والنقل والاتصالات.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 821.67 مليون درهم، منها 609.8 ملايين درهم في دبي، و211.87 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 538.6 مليون سهم.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.64%، مع هبوط «إعمار العقارية» 0.79%، و«إعمار للتطوير» 0.48%، و«أرابتك» 2.825، و«داماك» 0.95%، و«الاتحاد العقارية» 1.51%، فيما تراجع قطاع الا ستثمار 0.15% على أثر تراجع «شعاع كابيتال» 1.49%، و«سوق دبي المالي» 0.22%، فيما استقرار «دبي للاستثمار».

وتراجع قطاع النقل 0.95%، مع هبوط «أرامكس» 1.43%، و«الخليج للملاحة» 2.82%، بينما ارتفع قطاع البنوك 0.2% بدعم صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.37%، واستقرار «دبي الإسلامي» بسيولة 54 مليون درهم، وأقفل عند 5.35 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 49 مليون درهم، ليغلق عند 13.45 درهماً.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.4%، و«أبوظبي التجاري» 0.35%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وزاد قطاع العقار 0.85% مع صعود «الدار» 0.9%، واستقرار «رأس الخيمة العقارية».

وزاد قطاع الاستثمار 1.23% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.96%، فيما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.61% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. ونزل أيضاً قطاع الطاقة 0.41% مع تراجع «دانة غاز» 0.62%، و«طاقة» 0.54%.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مع استحواذه على 92.6 مليون درهم من السيولة، ليغلق عند 15.08 درهماً، تلاه «اتصالات» بتداولات بقيمة 24 مليون درهم.

الأجانب والمؤسسات

مالت توجهات المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب نحو الشراء أمس، بصافي استثمار 88.25 مليون درهم، منها مليونا درهم للعرب، و7 ملايين درهم للخليجيين، و79.2 مليون درهم للأجانب، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 88.25 مليون درهم.

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.15% ليغلق عند 3232.69 نقطة بعد التداول على 179.8 ألف سهم بقيمة 918.9 ألف دولار من خلال 82 عملية.

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