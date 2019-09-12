«الإمارات دبي الوطني ريت» تكمل برنامجاً لشراء أسهم

المصدر: دبي- البيان

أكملت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، برنامجها لإعادة شراء الأسهم بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، والذي يعد جزءاً من استراتيجيتها لتحقيق القيمة للمساهمين الحاليين، الذين يتداولون هذه الأسهم بخصم كبير في تقييم أصول الشركة.

وحققت هذه المبادرة أيضاً أهدافها المتمثلة في منع الحركات السلبية غير المتناسبة في سعر السهم التي تنتج عن التداولات الصغيرة، بالإضافة إلى توفير سيولة إضافية.

وخصصت شركة الإمارات دبي الوطني ريت حوالي 3,5 ملايين دولار لهذا البرنامج، وذلك بهدف تسهيل الاستحواذ على 4.4 ملايين سهم بسعر لا يزيد على 10% من متوسط سعر التداول المرجح في اليوم السابق ومتوسط سعر التداول المرجح خلال الأشهر الستة السابقة، كما هو محدد من قبل الجهة المنظمة.

وانطلق البرنامج في 21 فبراير 2019 واستمر حتى 30 سبتمبر من العام نفسه، وقد تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل في وقت مبكر. كما تم تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم خلال فترة إغلاق الشركة من 1 أبريل 2019 وحتى إعلان النتائج المالية للعام السابق بالكامل. ونفّذت الإمارات دبي الوطني ريت هذا البرنامج وفقاً للشروط الخاصة بالسلطة العامة الممنوحة من قِبل المساهمين في الاجتماع العام السنوي الذي عقد في 3 يونيو 2018، وبالاعتماد على الموافقات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من الجهة المنظمة.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «لقد كان هدفنا الأساسي من تنفيذ برنامج إعادة الشراء هو تحقيق قيمة للمساهمين، وذلك من خلال إعادة شراء الأسهم التي كانت تتداول بخصم كبير لتقييم السوق للأصول الأساسية لدينا.

ويقدم البرنامج مزايا أخرى، مثل تحسين سيولة أسهمنا ومنع الحركات السلبية غير المتناسبة في سعر السهم الناتجة عن التداولات الصغيرة قبل بدء البرنامج. وعلى الرغم من أن البرنامج لم يسهم في تحسين سعر السهم، الذي لا يزال متأثراً بالظروف الحالية لسوق العقارات والأسهم الميسرة، إلا أننا سعداء بالنتائج الإجمالية ونتطلع إلى استمرار البرنامج مستقبلاً».