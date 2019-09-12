الإمارات دبي الوطني يطلق خدمة صوتية مصرفية

المصدر: دبي - البيان

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدر مسيرة الابتكار الرقمي على مستوى القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بإطلاق خدمة المحادثات الصوتية المصرفية المدعومة من «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS).

والتي ستتيح لعملائه قريباً إمكانية الاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بحساباتهم المصرفية، وتتبع إنفاقهم والاستماع إلى نشرات السوق اليومية الموجزة على أجهزتهم «أمازون أليسكا».

وتم تطوير خدمة المحادثات الصوتية المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع مجموعة من عملاء البنك في إطار برنامج «معاً أفضل»، حيث قامت مجموعة مختارة من العملاء بالتعاون مع البنك لاختبار هذه الخدمة المصرفية المبتكرة والإسهام في تطويرها. وتستفيد الخدمة الجديدة من واجهة برمجة التطبيقات المصممة وفقاً لأرقى المعايير المصرفية المفتوحة، وتتيح تبادل المعلومات المالية، وتمتثل في الوقت نفسه بمبادئ توجيهية صارمة على صعيد أمان وخصوصية المستخدمين.

قال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يتبوأ بنك الإمارات دبي الوطني مكانة رائدة على مستوى الابتكار المصرفي، وتمثل حلول التواصل المصرفي عبر المحادثات الصوتية خطوة إضافية نحو تعزيز ريادة البنك في هذا المجال واستخدام التقنيات الحديثة سعياً للارتقاء بتجربة العملاء».

ويمثل إطلاق الخدمة الجديدة ثمرة للتعاون المتواصل بين بنك الإمارات دبي الوطني و«أمازون ويب سيرفيسز» الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الجاري، بهدف الاستفادة من منصة الذكاء الاصطناعي التي تقدمها «أمازون ويب سيرفيسز» ومعالجة اللغة المحكية.