سوق دبي المالي يرسّخ مكانته في مجال خدمات توزيع الأرباح عبر إطلاق «حسابي»

المصدر: دبي- البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس، عن إطلاق خدمة «حسابي- myAccount»، التي تمنح المستثمرين في السوق أداة مرنة وفعالة لإجراء التحويلات النقدية من مبالغ التوزيعات، بحيث يمكنهم التحويل من الحساب الإلكتروني الجديد لتوزيعات الأرباح لدى سوق دبي المالي إلى الحسابات المصرفية أو حساب بطاقة آيفستر الخاصة بهم.

وكذلك إمكانية استخدام المبالغ المتوفرة للمشاركة في أية اكتتابات عامة أو حقوق أولوية الاكتتاب في السوق. وتعزز الخدمة الجديدة المكانة الرائدة للسوق في مجال التقنيات المالية لا سيما خدمات توزيع الأرباح النقدية، التي بادر السوق إلى توفيرها منذ العام 2011 في خطوة رائدة على المستوى العالمي.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «يسعدنا إطلاق خدمة» حسابي- myAccount، حيث يتوج هذا الإنجاز المهم الجهود الكبيرة التي بذلها السوق من أجل تطوير منظومة إلكترونية متكاملة وغير مسبوقة بين مختلف الأسواق العالمية لتوزيعات الأرباح».

وقال علي الهاشمي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المالية في السوق: «تمكن السوق من بناء قدرات ذاتية متميزة، إذ يضم فريقاً متكاملاً من ذوي الخبرات التخصصية الذين قاموا بتصميم وتنفيذ خدمة «حسابي- myAccount» الإلكترونية».