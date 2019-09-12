«موديز»: «الإمارات دبي الوطني» يزيد ربحيته من «نتورك»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت وكالة موديز، إن بيع بنك الإمارات دبي الوطني لحصة إضافية من شركة «نتورك انترناشونال» بنسبة 10.5% يعتبر نتيجة ائتمانية إيجابية للبنك.

وأضافت في تقرير لها أمس، إن المكاسب المحققة ستزيد من ربحية البنك الأكبر في دبي ورسملته في العام الحالي، ما يوفر مصدراً إضافياً لاستيعاب استهلاك رأس المال الكبير من خلال الاستحواذ على دنيزبنك التركي الذي استكمل في 31 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن بيع حصة 10.5% في «نتورك»، ما قلص حصته إلى 11.9٪ من 22.4٪، ويأتي تخفيض الحصة في أعقاب بيع البنك في أبريل الماضي حصة 28.6٪ في الشبكة الدولية عبر الإدراج الثانوي في بورصة لندن وممارسة خيار التخصيص الذي خفض حصته إلى 22.4٪ من 51٪.

وقدرت الوكالة المكاسب المحققة التي حققها البنك من الصفقة في حدود 998.8 مليون درهم (272.1 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي 10٪ من أرباح عام 2018 أو 0.2٪ من الأصول الملموسة في نهاية عام 2018، فيما ستزيد عائدات البيع من القيمة السوقية القوية بالفعل لبنك الإمارات دبي الوطني.

وأعلن البنك الخميس الماضي عن بيع 52.6 مليون سهم عادي من أسهم «نتورك» بقيمة 304.9 ملايين جنيه إسترليني (1.36 مليار درهم إماراتي)، مع احتفاظه بـ 59.7 مليون سهم عادي من أسهم رأسمال الشركة ما نسبته 11.9% من كامل الأسهم المصدرة.