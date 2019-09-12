هزاع بن زايد: سوق أبوظبي العالمي نحو نقلة نوعية في تسهيل الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تدوينة عبر «تويتر»، أمس، إن الجولة التفقدية التي قام بها، أول من أمس، في مقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، تهدف إلى الاطلاع على مستجدات الأعمال بالسوق وأطرها التنظيمية وبادراتها الرقمية التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، وإحداث نقلة نوعية تسهل عمل الشركات وتدعم في الوقت نفسه المشاريع الناشئة، خصوصاً مبادرات الشباب، بما يسهم في تنويع الاقتصاد والابتكار في مجال الأعمال.