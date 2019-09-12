«المركزي» يدعو البنوك للتحقق من هوية العملاء رقمياً

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه يمكن للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة استخدام منصة الهوية الرقمية في إجراءات فتح الحساب وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد وممثلي الشركات.

وأضاف المركزي، في تعميم أمس لجميع البنوك والمؤسسات المالية، أن منصة الهوية الرقمية تعتمد على بوابة التصديق الرقمي التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في عملية إثبات الهوية، والذي يلغي بدوره الحاجة للتحقق الفعلي من بطاقة هوية الإمارات.

وأكد المركزي بالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات، ترحيبه بالمبادرة الخاصة بالاعتماد الاختياري لمنصة الهوية الرقمية بشأن التحويل الرقمي من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية.